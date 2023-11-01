Дебютный гол казахстанца помог российскому клубу разгромно победить в Кубке России

Защитник сборной Казахстана по футболу Лев Скворцов отличился в матче Кубка России в составе "Химок", сообщают Vesti.kz.
Встреча на "Арене Химки" в рамках шестого раунда Кубка регионов против владивостокского "Динамо" завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Скворцов забил гол на 66-й минуте, сделав счет 2:0. Для казахстанца это дебютное взятие ворот в составе российского клуба.
Казахстанец был заменен на 85-й минуте встречи.
"Химки" вышли в следующий раунд турнира.
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