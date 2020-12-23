Дайте Гончаренко хороших защитников, чтобы он не ставил в оборону Зайнутдинова - экс-тренер клубов КПЛ

Бывший наставник костанайского "Тобола", павлодарского "Иртыша" и карагандинского "Шахтера" Вячеслав Грозный
считает, что Виктор Гончаренко вполне подходит московскому ЦСКА
, ему надо время, чтобы команда заиграла в полную мощь, но из-за отсутствия классных защитников он вынужден в оборону ставить казахстанского универсала Бахтиера Зайнутдинова
, которого нужно использовать на позиции крайнего нападающего. Вот что по этому поводу украинский специалист рассказал Sportsdaily.ru
.
"В ЦСКА очень хороший главный тренер. Он прилично работал с БАТЭ, обыгрывая грандов в еврокубках. И в РПЛ ЦСКА сейчас - на втором месте. Поставьте себя на место Гончаренко. Долгое время у клуба были задолженности и кредиты. Строительство стадиона. Тренер ограничен количеством игроков. Нет возможности покупать топовых легионеров. Да, финансовая ситуация стала лучше, и пришли несколько качественных игроков. Но нужно время для того, чтобы они стали командой.
Например, Зайнутдинов. Он никогда не играл в обороне. Я знаю его по работе в Казахстане. Он фланговый нападающий. Но жизнь заставила Гончаренко поставить его в оборону. Плюс есть недобор защитников. Не только в ЦСКА, но и в мире. Посмотрите, ван Дайк получил травму - и Клопп задергался. Даже у "Ливерпуля" проблемы, лучшего клуба мира! Другая причина - чемпионату не хватает топовых легионеров. Таких, как Влашич. Или, как в "Зените" времен Халка, Витселя, Гарая. С ними играть было легче в еврокубках. В ЦСКА были Вагнер Лав, Думбия, Муса.
Гончаренко работал успешно везде. Сегодня он подходит ЦСКА. Дайте ему классных защитников! Одного-двух, чтобы он не ставил в защиту Зайнутдинова", - сказал Грозный.
Отметим, что Зайнутдинов играет за ЦСКА с августа, до этого был игроком "Ростова", другого клуба РПЛ. "Армейцы" завершили первую часть чемпионата на втором месте, набрав 37 очков после 19 туров. 22-летний казахстанец отыграл 14 встреч, забив один гол.
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