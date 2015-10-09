Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Россия
Сегодня 07:55
 

Черчесов сделал заявление о новичке "Ахмата" из сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Черчесов сделал заявление о новичке "Ахмата" из сборной Казахстана ©fc-akhmat.ru

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о новичке команды Галымжане Кенжебеке, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о новичке команды Галымжане Кенжебеке, передают Vesti.kz.

Вингер сборной Казахстана помог грозненцам обыграть сербский клуб ОФК со счётом 3:0 в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции. Казахстанец отметился голом на 37-й минуте, а на 45-й отдал ассист на Мохамеда Конате.

- Как оцените игру новичков команды – Пряхина, Цаке и Кенжебека?

- Не будем давать им оценки. Другое дело, что Кенжебек два месяца не играл, но все равно ему удалось доказать в игре с ОФК, почему он здесь, с нами, - приводит его слова пресс-служба "Ахмата".

Напомним, что в январе Кенжебек прошёл медицинское обследование и подписал контракт с российским клубом сроком на 4,5 года.

В карьере Кенжебека также были "Женис", "Мактаарал", "Кайрат", а также словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас".

Черчесов возглавлял сборную Казахстана в период 2024-2025 годов, после чего принял "Ахмат".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Италия, Милан   •   Общий этап, мужчины
21 января 01:00   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Арсенал
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!