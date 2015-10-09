Черчесов сделал заявление о новичке "Ахмата" из сборной Казахстана

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о новичке команды Галымжане Кенжебеке, передают Vesti.kz.

Вингер сборной Казахстана помог грозненцам обыграть сербский клуб ОФК со счётом 3:0 в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции. Казахстанец отметился голом на 37-й минуте, а на 45-й отдал ассист на Мохамеда Конате.

- Как оцените игру новичков команды – Пряхина, Цаке и Кенжебека?

- Не будем давать им оценки. Другое дело, что Кенжебек два месяца не играл, но все равно ему удалось доказать в игре с ОФК, почему он здесь, с нами, - приводит его слова пресс-служба "Ахмата".

Напомним, что в январе Кенжебек прошёл медицинское обследование и подписал контракт с российским клубом сроком на 4,5 года.

В карьере Кенжебека также были "Женис", "Мактаарал", "Кайрат", а также словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас".

Черчесов возглавлял сборную Казахстана в период 2024-2025 годов, после чего принял "Ахмат".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!