Черчесов принял решение по Самородову в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" объявил состав на матч восьмого тура Российской Премьер-лиги против московского "Локомотива", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Грозном и начнется в 18:45 по казахстанскому времени. Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов начнет встречу на скамейке запасных.

Стартовый состав "Ахмата":

Шелия (вратарь), Ибишев, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев (капитан), Исмаэл Силва, Касинтура, Мансилья, Мелкадзе.

Отметим, что "Ахмат", которым руководит экс-главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов набрал восемь очков, и занимает десятое место в турнирной таблице.

У "Локомотива" 15 баллов и четвертое место.