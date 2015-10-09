Черчесов исключил Самородова из состава

Стал известен состав грозненского "Ахмата" на матч против казанского "Рубина" в матче 16-го тура РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер грозненцев Станислав Черчесов выставил следующий состав на матч в Казани, который начнется в 21:30 по казахстанскому времени.

Ульянов, Ибишев, Богосавац, Заре, Тодорович, Гандри, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Гадио, Мелкадзе.

Отметим, что Черчесов, который тренировал в 2024 году сборную Казахстана не включил в заявку нападающего национальной команды Казахстана Максима Самородова.

"Ахмат" набрал 16 очков и занимает 11 место в таблице РПЛ. У "Рубина" 20 баллов и восьмое место.