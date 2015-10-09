Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Вчера 21:26
 

Черчесов исключил Самородова из состава

  Комментарии

Поделиться
Черчесов исключил Самородова из состава Максим Самородов. Фото: ФК "Ахмат"©

Стал известен состав грозненского "Ахмата" на матч против казанского "Рубина" в матче 16-го тура РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Стал известен состав грозненского "Ахмата" на матч против казанского "Рубина" в матче 16-го тура РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер грозненцев Станислав Черчесов выставил следующий состав на матч в Казани, который начнется в 21:30 по казахстанскому времени.  

Ульянов, Ибишев, Богосавац, Заре, Тодорович, Гандри, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Гадио, Мелкадзе.

Отметим, что Черчесов, который тренировал в 2024 году сборную Казахстана не включил в заявку нападающего национальной команды Казахстана Максима Самородова.

"Ахмат" набрал 16 очков и занимает 11 место в таблице РПЛ. У "Рубина" 20 баллов и восьмое место.

 

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Гамбург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
Санкт-Паули
Санкт-Паули
(Гамбург)
- : -
Унион
Унион
(Берлин)
Кто победит в основное время?
Санкт-Паули
Ничья
Унион
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!