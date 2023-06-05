Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия

Автор:

Комментарии

Бывший клуб Сейдахмета развалился при экс-тренере сборной Казахстана. От Лиги Европы до третьего дивизиона за 5 лет

Бывший клуб Сейдахмета развалился при экс-тренере сборной Казахстана. От Лиги Европы до третьего дивизиона за 5 лет
©ФК "Уфа"

Еще пять лет назад одной из самых обсуждаемых зарубежных футбольных команд в Казахстане была российская "Уфа". И неспроста, ведь тогда ее цвета защищал подававший огромные надежды и именуемый "Казахским Месси" Еркебулан Сейдахмет. Скромный клуб из столицы Республики Башкортостан симпатично смотрелся в российской премьер-лиге (РПЛ) и даже пробился в еврокубки.

Теперь, спустя всего несколько лет, от былой славы уфимцев не осталось практически ничего. Клуб находится в очень тяжелом положении и вылетел уже в третий по значимости дивизион страны - вторую лигу России. Корреспондент Vesti.kz - о том, как бывший клуб Сейдахмета оказался в такой бездне за столь короткий срок.

Чуть больше года назад, 21 мая 2022 года, в Казани прошел матч последнего 30-го тура РПЛ между местным "Рубином" и гостями из "Уфы". Перед этой встречей на прямой вылет из вышки в первую лигу претендовали тульский "Арсенал" и "Уфа". Но у уфимцев еще была надежда вырваться в стыки, и для этого команде нужна была выездная победа над "Рубином", опережавшим ее на два очка. 

К перерыву казанцы вели в счете и уже прочувствовали глоток свежего воздуха. Но было еще рано. На 54-й минуте гости счет сравняли, а на 90-й вышли вперед, опередив соперников в Live-таблице. Но и это еще был не конец. На 13-й (!) добавленной минуте "Рубин" получил право на пенальти, но Виталий Лисакович, уже забивший за хозяев в первом тайме, промахнулся с точки и упустил шанс спасти казанцев. После такой драматичной концовки "Рубин" составил "Арсеналу" компанию по автоматическому вылету в первую лигу.

Но "Уфа" тогда еще не обеспечила себе сохранение прописки в РПЛ. Команду ждали стыковые матчи с "Оренбургом", и в итоге уфимцы по сумме двух встреч проиграли - 3:4 (2:2, 1:2). Несмотря на все старания, клуб из Башкирии впервые с сезона 2013/14 оказался вне элиты российского футбола.

И, представьте себе, спустя каких-то 12 месяцев "Уфа" вылетела из дивизиона вновь, только теперь из первой лиги во вторую. Так низко клуб не падал с сезона 2011/12. Команда в 34 матчах набрала всего 32 очка, заняв 16-ю позицию из 18. К сравнению, тот самый "Рубин", который "Уфа" годом ранее автоматически выбила в первую лигу, уверенно выиграл чемпионат и уже вернулся в РПЛ.

Еще перед началом сезона у клуба появились огромные проблемы финансового характера, и их масштаб был настолько велик, что поговаривали о расформировании "Уфы". Стадион, который в прошлом сезоне именовался "BetBoom Ареной", потерял спонсорское название, а еще от клуба ушли несколько других партнеров. 

В итоге последовали сокращения, неразбериха с тем, кому вообще нужен клуб и какие задачи стоят перед игроками и тренерами, а еще в "Уфе" решили продать клубный автобус, чтобы появились хоть какие-то деньги, столь необходимые всем. Обо всем этом подробно расписано в материале на сайте Sports.ru.

Теперь "Уфе" предстоит играть во второй лиге России, и это уже далеко не тот уровень, который был в прошлом. Летом 2016-го в состав сборной Украины для участия на Евро-2016 был вызван тогдашний хавбек "Уфы" Александр Зинченко, который после этого выступал в "Манчестер Сити", а сейчас является звездой лондонского "Арсенала". В 2018-19-х за "Уфой" пристально наблюдали казахстанцы, желавшие видеть в составе Сейдахмета. Всего год назад в составе этой команды играл лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов. Но теперь от всего этого не осталось и следа.

Что касается провала "Уфы" в сезоне 2022/23, то главным тренером клуба с конца октября 2022-го был российский специалист Арслан Халимбеков. Он еще в прошлом году трудился в тренерском штабе карагандинского "Шахтера", а перед стартом розыгрыша Лиги наций-2022 стал одним из ассистентов главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева. Но в итоге его старания не смогли ничего противопоставить многоуровневому кризису "Уфы", который не ограничивается одними лишь финансами.

Напомним, что летом 2018-го "Уфа" играла в квалификации Лиги Европы. По итогам двухматчевых противостояний клуб прошел словенский "Домжале" (1:1, правило выездного гола) и "Прогрес" из Люксембурга (4:3). Но в группу уфимцев в итоге не пропустил шотландский "Рейнджерс", который на тот момент возглавлял Стивен Джеррард - 1:2 (1:1, 0:1). Все эти матчи Сейдахмет пропустил из-за травмы.

В настоящий момент Еркебулан выступает в составе "Кайрата", куда перешел из "Уфы" летом 2019-го за 300 тысяч евро. В текущем сезоне он провел во всех турнирах за алматинцев 13 матчей и забил один гол.

Фото: ФК "Уфа"©️

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол Премьер-лига России Сейдахмет Еркебулан Сборная РК по футболу Шахтер ФК Адиев Магомед Башкирия Россия Рубин Оренбург ФК Евро-2016 Арсенал Манчестер Сити Лига наций Лига Европы Джеррард Стивен Кайрат ФК

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 16:56
Россия
©ФК "Уфа" Бывший клуб Сейдахмета развалился при экс-тренере сборной Казахстана. От Лиги Европы до третьего дивизиона за 5 лет
Вчера , 19:23
Россия
©ПФК ЦСКА "Легенда". Зайнутдинов восхитился бывшим одноклубником
Вчера , 12:56
Россия
©ФК "Ахмат" Клуб игрока сборной Казахстана повторил лучший результат в чемпионате России
Вчера , 07:59
Россия
©ФК "Зенит" Алип остается? Тренер "Зенита" ответил на вопрос о будущем игроков клуба
Вчера , 00:03
Россия
©ПФК ЦСКА Летом в Италию? Зайнутдинов ответил на вопрос о своем будущем
3 июня, 22:30
Россия
©ФК "Зенит" Алип стал чемпионом России с "Зенитом", у Зайнутдинова и ЦСКА серебро
3 июня, 21:31
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов отдал голевой пас в последнем матче ЦСКА в чемпионате России
3 июня, 08:56
Россия
©arisfc.com "Когда я еще в "Кайрате" был". Шпилевский вспомнил о большом предложении из России
31 мая, 19:12
Россия
©КФФ "Не в "Интере", но в клубе чуть пониже сможет играть". Смаков - о перспективах Зайнутдинова в Италии
28 мая, 00:32
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов и Алип сыграли за клубы РПЛ
27 мая, 21:30
Россия
©ПФК ЦСКА ЦСКА включил Зайнутдинова в состав на матч РПЛ
27 мая, 21:22
Россия
©ФК "Зенит" Алип вошел в стартовый состав "Зенита" на матч РПЛ
25 мая, 17:05
Россия
©fc-zenit.ru Появилась информация о переходе Нуралы Алипа в новый клуб
25 мая, 13:40
Россия
©ФК "Химки" Понижение, смена клуба или домой? Где окажется дебютант сборной Казахстана после вылета из РПЛ
25 мая, 07:48
Россия
©КФФ За 2 миллиона в МЛС, "Дженоа" и "Зенит". Куда мог перейти Бауыржан Исламхан
24 мая, 15:30
Россия
©championat.com/Дмитрий Голубович Российский клуб принял решение по футболисту сборной Казахстана
23 мая, 17:35
Россия
©ФК "Зенит" Нуралы Алипа упрекнули в инертности после матча за "Зенит"
20 мая, 21:34
Россия
©ФК "Зенит" Гол на 96-й минуте спас "Зенит" от поражения: Алип вышел в стартовом составе
20 мая, 18:35
Россия
©РИА Новости/Григорий Соколов Алип попал в стартовый состав "Зенита" на матч РПЛ
19 мая, 21:09
Россия
©instagram.com/a.shpilevski Экс-тренер "Кайрата" может возглавить российский клуб
17 мая, 19:16
Россия
©ФК "Кубань" Клуб казахстанца из чемпионата России назначил нового тренера
16 мая, 18:40
Россия
©ФК "Кайрат" "Дали 15 тысяч долларов и появились проблемы". Сейдахмет - о сборной Казахстана, трансфере в "Зенит" и зарплате в "Кайрате"
16 мая, 16:58
Россия
©ФК "Химки" Агент прояснил будущее футболиста сборной Казахстана в чемпионате России
15 мая, 15:22
Россия
©КФФ Игрок сборной Казахстана узнал об условии остаться в клубе РПЛ
13 мая, 23:58
Россия
©ФК "Зенит" Нуралы Алип получил кубок чемпиона России с "Зенитом"
10 мая, 18:04
Россия
©РИА Новости/Алексей Филиппов Футболист ЦСКА восхитился гостеприимством казахов
9 мая, 13:40
Россия
©ФК "Зенит" Миллионы премиальных! Сколько Алип получил от "Зенита" за победу в историческом матче
8 мая, 16:59
Россия
©ФК "Зенит" В России назвали странным трансфер Алипа в "Зенит"
7 мая, 23:11
Россия
©ФК "Зенит" Нуралы Алип стал чемпионом России с "Зенитом" после гола на 92-й минуте
6 мая, 22:13
Россия
©ФК "Нижний Новгород" Игрок сборной Казахстана впервые сыграл в РПЛ в 2023 году

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus