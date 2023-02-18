"Больше о свадьбе думал, а насчет контракта клубы решали". Интервью с Алипом

Казахстанский футболист "Зенит" Нуралы Алип дал большое интервью "Матч ТВ", в котором рассказал, что больше о свадьбе думал, чем о контракте с петербуржцами. Также он хотел бы ребят из нынешней команды угостить кумысом и показать им достопримечательности Алматы.

- Когда вы были в "Зените" на правах аренды, не раз говорили, что хотели бы остаться. Как теперь воспринимаете тот факт, что вы на контракте?

- Очень рад, что остался в большой семье "Зенита". Но это значит, что дальше надо еще больше работать.

- Долго шли переговоры по поводу полноценного контракта?

- Если честно, когда закончилась первая часть сезона, больше о свадьбе думал. А насчет контракта руководители "Зенита" и "Кайрата" решали.

- Даже не интересовались, как идут переговоры?

- Сразу сказал: буду готовиться к свадьбе, сообщите, пожалуйста, к чему пришли. Прошла примерно неделя, позвонили и сказали, что можно подписывать контракт.

- Контракт на три с половиной года с точки зрения его продолжительности вас устроил?

- Так решили клубы, я согласился.

- Не так давно "Кайрат" и "Зенит" заключили договор о сотрудничестве.

- Мне это, конечно, приятно. Если у нас будут товарищеские игры, как с "Црвеной Звездой", это очень интересно. Особенно если поедем играть в Казахстан. Покажу ребятам достопримечательности. А то ведь они не знают моей страны. Про Алма-Ату, может, думают, что это не город, а аул какой-то (улыбается).

- С чем познакомите партнеров по "Зениту" в первую очередь?

- Угостил бы кумысом, конину дал бы попробовать. По городу провел бы. Конечно, каток "Медео" - туда точно можно было бы всей командой съездить. И в горы - там очень красиво, а снег и летом кое-где не тает.

- Когда приезжали домой в отпуск, сколько человек попросили показать медаль чемпиона России?

- Как только прилетел, мой первый тренер сказал, что будет встреча с ребятами из молодежных и юношеских команд. Он сейчас директор школы при ФК "Каспий" в Актау. Сказал: обязательно покажешь медаль, расскажешь про "Зенит", пусть с тобой пофотографируются. В итоге действительно собрались в большом зале, много вопросов было.

- Самый интересный вопрос как звучал?

- Много разных было. Например, кто в "Зените" быстрее всех бегает, кто самый техничный.

- После вашего перехода в "Зенит" болельщиков "сине-бело-голубых" в Казахстане прибавилось?

- Думаю, да. Мне много пишут, поздравляют с победами. Иногда непросто всем отвечать, поэтому даже отключил комментарии. Но я в принципе не так часто сижу в соцсетях.

- Совсем скоро возобновление сезона. Чего ждете от второй его части?

- Никогда не бывает, чтобы вторая половина была легче первой. Все команды тоже готовились на сборах, тоже ставят свои задачи. Так что, думаю, будет интересно.

Продолжение интервью читайте здесь.



Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы