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Бабаян присоединился к ЦСКА

Бабаян присоединился к ЦСКА
©ПФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия

Казахстанский специалист Григорий Бабаян присоединился к московскому ЦСКА на сборах в Испании, сообщает клубная пресс-служба.

Ранее появилась информация, что тренер не поехал с российской командой, но позже появилось объяснение ситуации.

"Как только возобновились рейсы из Алматы, специалист вылетел в Москву, а оттуда уже отправился в Аликанте. Тренер добрался до Кампоамора вчера поздно вечером, а уже утром приступил к работе", - информирует ЦСКА.

Появилось объяснение отсутствию Бабаяна на сборе ЦСКА

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Метки:
ЦСКА Бабаян Григорий Казахстанцы за границей

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