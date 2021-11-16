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Андрей Тихонов после ухода из "Астаны" ищет работу в России

Андрей Тихонов после ухода из "Астаны" ищет работу в России
©ФК "Астана"
Новости спорта Футбол Россия

Бывший главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов рассказал о своей возможной работе в России. По его словам, он уже находится в поиске.

"Я пока что отдыхаю, до Нового года уж точно. Уже нахожусь в поисках работы тренера. После Нового года начну заниматься этим гораздо активнее. Если из клуба российской премьер-лиги будет предложение, обязательно рассмотрю его", - цитирует Тихонова "Спорт-Экспресс".

Напомним, Тихонов возглавил "Астану" в октябре 2020 года. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата Казахстана сезона-2021 и вышла в полуфинал Кубка страны, где сыграет с "Кайратом". Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) дисквалифицировал его на два года во всех соревнованиях под эгидой КФФ за увод игроков с поля во время матча.

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Метки:
Тихонов Андрей КПЛ-2021 Астана ФК

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