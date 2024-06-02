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Реклама Новости спорта Футбол Россия Вчера 23:30 Комментарии Алип травмировался, празднуя победу в Кубке России ©ФК "Зенит" Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип подучил травму, празднуя победу в Суперфинале Кубка России, сообщают Vesti.kz. Герой финального матча уронил на голову крышку Кубка. Ему потребовалась помощь врачей после болезненного контакта с трофеем. После того, как казахстанцу перевязали голову, он продолжил праздновать победу своего клуба. Напомним, победный гол Алипа в ворота "Балтики" состоялся на 95-й минуте матча в Москве. "Зенит" выиграл эту встречу со счетом 2:1. Таким образом, "Зенит" выиграл все трофеи в сезоне-2023/2024: чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Поделиться в соц. сетях:













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