Алип попал в стартовый состав "Зенита" на матч Кубка России

Сегодня, 14 сентября, "Зенит" из Санкт-Петербурга, за который выступает казахстанец Нуралы Алип, проведет второй матч в рамках группового турнира Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец начнет встречу против клуба "Крылья Советов" в стартовом составе. Начало матча в Самаре в 20:30 по времени Нур-Султана.

Отметим, что в первом туре, когда Алип также с первых минут вышел на поле, "Зенит" обыграл "Факел" - 2:0.

Добавим, что в РПЛ казахстанец реже принимает участие в матчах - всего два выхода на замену.

Напомним, Алип выступает за "Зенит" на правах аренды. Соглашение с ним действует до конца 2022 года.

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