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Алип помог "Зениту" одержать победу над одним из лидеров РПЛ

Алип помог "Зениту" одержать победу над одним из лидеров РПЛ
©ФК "Зенит"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип отыграл полный матч в составе "Зенита" в противостоянии с "Крыльями Советов", сообщает корреспондент Vesti.kz

"Зенит" одержал разгромную победу со счетом 3:1, дублем отметился бразильский полузащитник Вендел, также у хозяев отличился Андрей Мостовой. В составе гостей забил Роман Ежов. 

Алип сыграл свой 11-й матч в нынешнем сезоне РПЛ. 

После этой победы, "Зенит" вышел на второе место в чемпионате России, набрав 23 очка в 12 турах. 

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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