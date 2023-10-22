Алип помог "Зениту" одержать победу над одним из лидеров РПЛ

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип отыграл полный матч в составе "Зенита" в противостоянии с "Крыльями Советов", сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Зенит" одержал разгромную победу со счетом 3:1, дублем отметился бразильский полузащитник Вендел, также у хозяев отличился Андрей Мостовой. В составе гостей забил Роман Ежов.
Алип сыграл свой 11-й матч в нынешнем сезоне РПЛ.
После этой победы, "Зенит" вышел на второе место в чемпионате России, набрав 23 очка в 12 турах.
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