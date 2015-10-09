Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Россия
Сегодня 18:10
 

"Ахмат" принял решение по Самородову и Кенжебеку

  Комментарии

Поделиться
"Ахмат" принял решение по Самородову и Кенжебеку ©ФК "Ахмат"

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов объявил состав на контрольный матч против сербского клуба "Нови Пазар", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов объявил состав на контрольный матч против сербского клуба "Нови Пазар", сообщают Vesti.kz.

В стартовом составе грозненцев выйдет нападающий сборной Казахстана Максим Самородов и экс-голкипер "Кайрата" Вадим Ульянов.

Вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек, перешедший недавно в стан клуба из Грозного начнет матч на скамейке запасных.

Любопытно, что Кенжебек выбрал себе номер 23, но в заявку на этот матч попал под номером 18.

Игра против сербского клуба пройдет в Турции и начнется в 19:00 по казахстанскому времени.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
14 января 18:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Вараждин
Вараждин
(Вараждин)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Вараждин
Проголосовало 288 человек

Реклама

Живи спортом!