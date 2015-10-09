"Ахмат" принял решение по Самородову и Кенжебеку

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов объявил состав на контрольный матч против сербского клуба "Нови Пазар", сообщают Vesti.kz.

В стартовом составе грозненцев выйдет нападающий сборной Казахстана Максим Самородов и экс-голкипер "Кайрата" Вадим Ульянов.

Вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек, перешедший недавно в стан клуба из Грозного начнет матч на скамейке запасных.

Любопытно, что Кенжебек выбрал себе номер 23, но в заявку на этот матч попал под номером 18.

Игра против сербского клуба пройдет в Турции и начнется в 19:00 по казахстанскому времени.

