Агент Зайнутдинова прокомментировал интерес "Локомотива" к игроку

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в сферу интересов московского "Локомотива". Агент игрока Евгений Новиков отреагировал на эту информацию и оценил вероятность возвращения в РПЛ, передают Vesti.kz.

Ранее, турецкий источник сообщал, что казахстанец интересен "Локомотиву".

"Из "Локомотива" вообще никто не звонил. Периодически какие‑то звонки поступают, но про интерес "Локомотива" впервые слышу от вас. Вероятность возвращения в Россию? Думаю, она вообще минимальная. 1% вероятности из 100", - цитирует Новикова "Матч ТВ".

Напомним, что в прошедшем сезоне Зайнутдинов сыграл за "Бешикташ" 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. В составе стамбульского клуба футболист завоевал Кубок Турции.

Ранее лидер сборной Казахстана выступал в России, где защищал цвета "Ростова" и ЦСКА.