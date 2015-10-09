Агент рассказал о возможной причине смерти экс-игрока КПЛ

Болгарский агент ФИФА Евгений Драганов высказался о погибшем экс-игроке "Жетысу" и "Шахтера" Лайонеле Адамсе.

О трагедии стало известно 14 января, россиянин с нигерийскими корнями выпал из окна высотки в Подмосковье и умер до приезда врачей.

"В последнее время Лайонел находился в состоянии депрессии. Всё-таки уровень зарплат в Кыргызстане невысок. Я чувствовал, что он находится в подавленном состоянии. Это чисто мои ощущения", — цитирует агента "Чемпионат".

Лайонел Адамс — воспитанник московского ЦСКА. С 2020 по 2022 годы он выступал в казахстанской премьер-лиге за "Каспий" и "Туран", а с 2023 по 2025 годы защищал цвета "Жетысу" и "Шахтёра". Последним клубом игрока стала "Алга" из чемпионата Кыргызстана.

