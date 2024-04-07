Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия
Комментарии

Адиев забрал в новый клуб тренеров сборной Казахстана

Адиев забрал в новый клуб тренеров сборной Казахстана
©КФФ

Стал известен состав тренерского штаба Магомеда Адиева в "Ахмате". Российский специалист совмещает посты в грозненском клубе и сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы "Ахмата", в тренерский штаб Адиева вошли Руслан Балтиев (старший тренер), Евгений Коструб (тренер) и Ерлан Ибраим (тренер по физической подготовке).

Специалисты также работают совместно в тренерском штабе сборной Казахстана.

О назначении Адиева в "Ахмат" было объявлено 5 апреля.

"Ахмат" занимает 12-е место в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 20 очков после 21-го тура. Следующую игру грозненцы проведут на своем поле с "Локомотивом" 7 апреля.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Ахмат ФК Футбол Премьер-лига России

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 09:18
Россия
©КФФ Адиев забрал в новый клуб тренеров сборной Казахстана
Вчера , 13:30
Россия
©Матч ТВ Бразилец рассказал о своей мотивации в России. Он вытеснил Алипа из основы "Зенита"
Вчера , 13:00
Россия
©ФК "Ахмат" "Крутой специалист". "Ахмат" получил оценку за назначение Адиева
Вчера , 12:25
Россия
©ФК "Зенит" Алип вырвался в лидеры самых грубых игроков "Зенита"
5 апреля, 22:56
Россия
©ФК "Ахмат" Тренер сборной Казахстана провел первую тренировку в "Ахмате"
5 апреля, 22:37
Россия
©КФФ Адиеву озвучили главную задачу в новом клубе
5 апреля, 21:10
Россия
©КФФ "Временный пассажир?". Как фанаты отреагировали на новую работу Адиева
5 апреля, 18:08
Россия
©КФФ В сборной Казахстана отреагировали на выбор Адиева
5 апреля, 17:51
Россия
©КФФ Адиеву сообщили плохую новость после прихода в российский клуб
5 апреля, 17:19
Россия
©instagram.com/kff_team "Радовались его успехам в сборной Казахстана". В "Ахмате" сделали заявление после назначения Адиева
5 апреля, 16:19
Россия
©КФФ Официально! Клуб из России объявил о контракте с тренером сборной Казахстана
5 апреля, 12:31
Россия
©КФФ Магомед Адиев сделал заявление о своем будущем
5 апреля, 10:47
Россия
©КФФ Сборной Казахстана нужен новый тренер? Адиев мечтал возглавить "Ахмат" - это клуб его жизни
5 апреля, 08:20
Россия
©КФФ Магомед Адиев определился с новой работой
4 апреля, 18:26
Россия
©ФК "Зенит" "На трансфер, пора с ним прощаться". Как изменилось отношение фанатов "Зенита" к Алипу
4 апреля, 17:15
Россия
©fc-zenit.ru Скандальная история с ответкой Алипа за подзатыльник получила продолжение
4 апреля, 00:41
Россия
©ФК "Зенит" Камбэком завершился матч "Зенита" с Алипом в составе
4 апреля, 00:00
Россия
©"СЭ" Алип дал жесткую ответку за подзатыльник
3 апреля, 21:47
Россия
©ФК "Зенит" Алип в старте? "Зенит" назвал состав на матч со "Спартаком"
3 апреля, 19:10
Россия
©ФК "Бешикташ" Бахтиера Зайнутдинова "отправили" в "Зенит"
3 апреля, 18:50
Россия
©КФФ Магомед Адиев уходит из сборной Казахстана? Заявление КФФ
3 апреля, 17:44
Россия
©ПФК ЦСКА Вернется в Россию и обретет счастье? Какое будущее ждет Зайнутдинова
3 апреля, 16:59
Россия
©КФФ Магомед Адиев отреагировал на "назначение" в клуб РПЛ
3 апреля, 07:03
Россия
©КФФ Магомед Адиев определился со своим будущим: подробности
2 апреля, 23:36
Россия
©twitter.com/Besiktas Стала известна позиция "Спартака" по Зайнутдинову
2 апреля, 16:10
Россия
©twitter.com/Besiktas "Бешикташ" получил предложения по Зайнутдинову
1 апреля, 20:22
Россия
©instagram.com/sogoyasha/ Футболист из Казахстана подписался на сумасшедшую идею жены
31 марта, 15:24
Россия
©ФК "Зенит" "Зенит" с Алипом установил антирекорд в РПЛ
30 марта, 18:12
Россия
©ФК "Зенит" Сенсацией завершился матч "Зенита" Алипа в РПЛ
29 марта, 00:05
Россия
©IG/cristiano/leomessi/ Роналду и Месси пригласили в один клуб

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus