Адиев попрощался с "Ахматом" и заявил о возвращении в сборную Казахстана

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Главный тренер сборной Казахстана и "Ахмата" Магомед Адиев прокомментировал свое будущее после завершения сезона в российской премьер-лиге, передают Vesti.kz.
Адиев высказался о своих планах после матча с "Факелом" (0:2):
"У меня заканчивается контракт, я возвращаюсь в сборную Казахстана, а там дальше будет видно. Сейчас эмоциональный фон не на таком высоком уровне. Правильно оценить свои желания в данной ситуации я не смогу", — сказал Адиев в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что Адиев сумел сохранить "Ахмат" в РПЛ. Его контракт со сборной Казахстана действует до конца 2024 года.
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