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Зайнутдинова назвали своим в Узбекистане

Отмечается, что "Ростов" поспешил его трансфером в ЦСКА.

Зайнутдинова назвали своим в Узбекистане
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Россия
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Узбекский сайт Sports.uz в своем материале отметил переход полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова из "Ростова" в московский ЦСКА.

"Эксперты говорят, что трансфер Шомуродова был удачным и выгодным, а в случае с этническим узбеком из Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым "Ростов" поспешил. Стоимость трансфера Зайнутдинова для ЦСКА составляет всего два миллиона евро. "Ростов" не смог найти способа сохранить 22-летнего парня с большим талантом. Это был легкий и выгодный трансфер для "армейцев", - пишет издание.

Сезон Зайнутдинов начинал в "Ростове", за который провел четыре игры. В августе хавбек перешел в ЦСКА и успел провести десять игр, забив один гол.

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Ростов ФК Премьер-лига России Сборная РК по футболу

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