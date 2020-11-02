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"Что сделал Гончаренко с Бахтиером, это вообще круто". В России отметили мощнейший прогресс Зайнутдинова

Его клуб стал лидером РПЛ.

"Что сделал Гончаренко с Бахтиером, это вообще круто". В России отметили мощнейший прогресс Зайнутдинова
Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Rusfootball.info пишет, что благодаря правильной ротации Виктор Гончаренко поднял московский ЦСКА на вершину РПЛ. Также была отмечена прогрессивная игра за "армейцев" казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова.

"Мощнейший прогресс Зайнутдинова.

В РПЛ есть два тренера, при которых заметно и быстро прибавляет молодежь. Первый трудится в Казани, и его "Рубин" демонстрирует один из самых ярких футболов чемпионата. Второй - это Виктор Гончаренко. Главный тренер ЦСКА не остановился на победах с пионерским отрядом на "Сантьяго Бернабеу". В каждый новый сезон Гончаренко достает из запаса перспективного парня и доводит его до уровня основной команды. Так было с Марадишвили. Его мобильность и работоспособность позволили в матче несколько раз Дзагоеву неспешно возвращаться в оборону. Марадишвили невероятно полезен, когда ЦСКА контрпрессингует соперника.

Но что сделал Гончаренко с Зайнутдиновым, это вообще круто. По игре Бахи на неделе было много восхищения. После матча в Волгограде должно быть еще больше. В первом тайме Зайнутдинов вместе с Магнуссоном выиграл 100 процентов единоборств. Фламарион, который напугал "Локомотив", был съеден полностью левым защитником ЦСКА. У бразильца "Ротора" за 45 минут было только 77 процентов точных передач и один неточный удар. Этот фланг атаки у волгоградцев вообще не работал. И в этом заслуга Зайнутдинова. Лишь раз он позволил себя обыграть Кожемякину, но подстраховал Магнуссон.

Зайнутдинов - лучшее летнее приобретение ЦСКА. Пока Эджуке учится делать передачи, Фухс лечится, а Гайч ищет зависимость между цветом волос и результативностью, Зайнутдинов становится настоящим открытием чемпионата. Теперь из-за травмы Щенникова Гончаренко не стоит переделывать все игровые схемы, чтобы подобрать исполнителя на левый фланг", - говорится в тексте.

Отметим, что в матче 13-го тура ЦСКА победил "Ротор" и вышел на первое место в РПЛ. Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для казахстанца это была девятая игра за "армейцев". 

 

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Метки:
Футбол Премьер-лига России Россия Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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