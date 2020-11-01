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"Главное открытие лиги". Рабинер оценил вклад Зайнутдинова в лидерство ЦСКА в РПЛ

Казахстанец раскрылся на новой позиции.

"Главное открытие лиги". Рабинер оценил вклад Зайнутдинова в лидерство ЦСКА в РПЛ
Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Известный журналист Игорь Рабинер в своем телеграм-канале отреагировал на первое место ЦСКА в российской премьер-лиге, а также оценил вклад полузащитника "армейцев" Бахтиера Зайнутдинова.

"Не раз уже высказывал мнение, что ЦСКА - самая играющая команда РПЛ в этом сезоне. Поэтому выход "армейцев" в единоличные лидеры чемпионата России не удивил меня ни в малейшей степени.

У "красно-синих" - лучшая позиционная атака в стране, которая полностью сложилась после перехода Виктора Гончаренко на схему с четырьмя защитниками. Смотреть на то, как они комбинируют, всегда интересно - даже когда матч заканчивается 0:0, как с загребским "Динамо".

У ЦСКА - самый опытный и стабильный вратарь, который придает обороне и всей команде чувство спокойствия и ответственность, потому что напихать Игорь Акинфеев может - мама не горюй.

При этом нельзя сказать, что от Акинфеева в ЦСКА зависит все или почти все. Как и от Марио Фернандеса! Да-да, когда он на время выбыл, для командной игры это вообще не стало фатальным, что год-два назад произошло бы обязательно.

У ЦСКА есть лучший игрок-"решала" в чемпионате в лице Николы Влашича.

И теперь у ЦСКА - самая серьезная, пожалуй, обойма и скамейка наряду с "Зенитом". Показательно, что сегодня автором гола и еще одним лучшим футболистом на поле (пусть и подпортившим впечатление о себе симуляцией) были Дзагоев и Сигурдссон, не попавшие в основу с Загребом.

Гончаренко находит внутренние резервы - одним из главных открытий лиги можно назвать Зайнутдинова на месте левого защитника. И не думаю, что теперь Щенникову или Набабкину будет легко туда вернуться. Бахтиер, который по "Ростову" представлялся универсальным игроком группы атаки, оказался способен и на такое преображение.

Окончательно восстановился после двух серьезных травм и здорово, с конкретикой, заиграл Кучаев. И на своей позиции в центре поля, и в качестве заменителя Марио справа в обороне достойно смотрится Марадишвили. Вообще, по задействованности и роли воспитанников своей академии ЦСКА сейчас в лиге нет равных, и это внушает к команде Гончаренко дополнительную симпатию.

Прибавляет в стабильности Дивеев - пожалуй, лучший молодой центральный защитник в стране, к тому же хорошо играющий в чужой штрафной на стандартах и обладающий приличной "колотушкой". Их пара с Магнуссоном - пожалуй, самое адекватное решение проблемы в центре обороны, которая мучила Гончаренко после ухода Игнашевича и Березуцких. Хотя там все еще далеко от совершенства.

Самая большая проблема - незабивные центрфорварды, но Чалов неплох в подыгрыше и хорошо вписан в командную игру. В ЦСКА забить может каждый, там нет ставки на ярко выраженного бомбардира. Поэтому нет и серьезного давления на дорогого Гайча, который пока никак не может освоиться. Зато это быстро сделал Эджуке, у которого, конечно, серьезная проблема с принятием правильных решений, но скорость и отличная работа с мячом все равно дают команде очевидные плюсы.

ЦСКА на сегодня кажется самой сбалансированной и интересной командой РПЛ. Поэтому не удивлюсь, если его лидерство - далеко не на один тур. А смелее на эту тему можно будет говорить к зимнему перерыву", - написал Рабинер.

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России Сборная РК по футболу

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