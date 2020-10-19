Клуб казахстанского футболиста остался без тренера после поражения от лидера чемпионата

Главный тренер футбольного клуба "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский
подал в отставку, сообщает официальный сайт "армейцев".
О принятом решении он рассказал футболистам на общекомандном собрании, после чего дал комментарий по этому поводу.
"Я благодарен нашим болельщикам за терпение и веру в команду, но очередной матч с лидером ФНЛ не принес положительного результата. Ответственность за неудачи всегда лежит на главном тренере. Что-то разладилось в игре, пропала уверенность ребят в своих силах. Мне не удалось вывести команду из "штопора". Поэтому логично я должен уступить свое место новому специалисту и подать в отставку. Надеюсь, такие перемены встряхнут парней. Я в них верю, ведь у нас собраны хорошие и перспективные футболисты, у которых хорошее будущее. Я благодарен всем за самоотдачу. Желаю как можно скорее преодолеть черную полосу и удачи моему родному клубу!" - заявил Поддубский.
Отметим, что в последнем матче в рамках 16-го тура "СКА-Хабаровск" в гостях уступил
"Нижнему Новгороду" (0:1), который лидирует в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион в России).
20-летний футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
играет за "СКА-Хабаровск" с августа. С того момента провел 12 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.
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