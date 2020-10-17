Футболист казахстанской "молодежки" сыграл против лидера чемпионата России

"СКА-Хабаровск"
, за который выступает футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
, проиграл в гостях "Нижнему Новгороду"
в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион в России), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча 16-го тура проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 49-й минуте автоголом отметился Владислав Никифоров.
Кенесов вышел на замену на 71-й минуте, но результативными действиями не отметился.
Благодаря этой победе "Нижний Новгород", набрав 37 очков, сохранил лидерство в таблице, а "СКА-Хабаровск" с 18 баллами расположился на 14-й позиции из 22-х.
Отметим, что 20-летний Кенесов стал игроком "СКА-Хабаровска" 7 августа. С того момента сыграл 12 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.
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