Зайнутдинов помог ЦСКА обыграть "Динамо" в московском дерби

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Прямая трансляция боя Ломаченко
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Зайнутдинов помог ЦСКА обыграть "Динамо" в московском дерби

"Армейцы" выиграли второй матч подряд и поднялись на третье место.

Зайнутдинов помог ЦСКА обыграть "Динамо" в московском дерби
Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
0
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
ЦСКА - Динамо М

Турнирная таблица
Московский ЦСКА, в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над "Динамо" в рамках 11-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Московское дерби, прошедшее на "ВЭБ Арене", завершилось со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе ЦСКА голы забили Константин Кучаев (51-я), Чидера Эджуке (54-я) и Игорь Дивеев (67-я). У "Динамо" отличился Никола Моро (57-я).

При этом гости с 75-й минуты играли в меньшинстве после удаления Романа Евгеньева, получившего вторую желтую карточку.

Зайнутдинов же вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Для казахстанца это была седьмая игра за "армейцев".

ЦСКА, одержавший вторую победу подряд, с 22 очками поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая на два балла от лидирующих "Зенита" и "Спартака". У "Динамо" осталось 17 очков.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Динамо Москва Сборная РК по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
21:25
Футбол

Зайнутдинов помог ЦСКА обыграть "Динамо" в московском дерби
Сегодня
19:10
Футбол

Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на матч против "Динамо"
Сегодня
16:45
Футбол

В России переход Зайнутдинова в ЦСКА признали "мощным трансфером"
Сегодня
13:34
Футбол

В российской премьер-лиге могут переиграть матч из-за ошибки использования VAR
Сегодня
09:17
Футбол

Казахстанская футболистка помогла своему клубу выйти в финал Кубка России
Сегодня
08:21
Футбол

"Не заслуживали поражения". Тренер команды Куата прокомментировал поражение от "Спартака"
Вчера
23:51
Футбол

Клуб Куата упустил победу над "Спартаком" и потерпел седьмое поражение в РПЛ
Вчера
22:06
Футбол

Исламбек Куат не попал в стартовый состав клуба РПЛ на матч со "Спартаком"
Вчера
20:55
Футбол

Футболист казахстанской "молодежки" сыграл против лидера чемпионата России
Вчера
20:05
Футбол

Клуб казахстанского футболиста пропустил "два гола в раздевалку" и проиграл шестой матч в чемпионате
Вчера
19:14
Футбол

"Сочи" Бахтиярова проиграл "Зениту" в матче РПЛ с четырьмя голами
16 октября
19:18
Футбол

У казахстанского футболиста российского клуба появился конкурент из РПЛ
16 октября
15:32
Футбол

Еще один конкурент? "Химки" Куата подпишут бывшего полузащитника "Зенита"
16 октября
07:20
Футбол

Победитель Лиги Европы в составе "Челси" перешел в "Спартак"
15 октября
21:03
Футбол

Зайнутдинов признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре
15 октября
20:24
Футбол

Футболист молодежной сборной Казахстана из российского клуба заболел коронавирусом
14 октября
14:56
Футбол

Выбил "Ордабасы" из еврокубков. Хорватский нападающий стал одноклубником казахстанца в РПЛ
13 октября
16:30
Футбол

Казахстанский футболист не спас от поражения свою команду в матче ФНЛ
13 октября
11:05
Футбол

Футболист расторг контракт с клубом КПЛ ради трансфера в российский чемпионат
13 октября
08:47
Футбол

"Кайрат" станет чемпионом". Футболист сборной - об уходе из "Астаны", жизни в Грозном и сравнении КПЛ с РПЛ
12 октября
14:11
Футбол

Клуб казахстанского футболиста подписал нападающего из РПЛ
11 октября
14:33
Футбол

Экс-тренер казахстанского клуба возглавил символическую сборную тура чемпионата России
10 октября
17:58
Происшествия

Скончался бывший игрок "Спартака" и сборной России Василий Кульков
10 октября
16:15
Футбол

В сборной России по футболу подозрение на коронавирус
10 октября
13:41
Футбол

Главный тренер "Кайрата" Шпилевский заинтересовал клуб российской премьер-лиги
10 октября
12:55
Футбол

Форвард обидчика "Ордабасы" в Лиге Европы может стать одноклубником казахстанца в команде РПЛ
9 октября
21:18
Футбол

Казахстанский футболист помог своей команде отобрать очки у лидера ФНЛ
9 октября
18:57
Футбол

Московский "Спартак" возьмет в аренду чемпиона Англии
9 октября
18:07
Футбол

Похвала от легенд, совет "Краснодару" и один из героев тура РПЛ. Как Зайнутдинов получает признание в ЦСКА
7 октября
20:40
Футбол

Зайнутдинов узнал дату матча за ЦСКА против бывшего клуба в РПЛ
27 августа
02:54
Футбол

Видеообзор дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА
23 августа
23:43
Футбол

Как Зайнутдинов помог "Ростову" победить в матче РПЛ
20 августа
03:44
Футбол

Видеообзор третьего матча Зайнутдинова за "Ростов" в сезоне РПЛ
20 августа
00:40
Футбол

Видеообзор дебютного матча казахстанца Быстрова в РПЛ
19 августа
02:21
Футбол

Видеообзор первого матча казахстанского футболиста в новом сезоне РПЛ
6 сентября 2015
20:54
Футбол

Фото с тренировки молодежной сборной Казахстана перед матчем с Швейцарией
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика