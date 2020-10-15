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Зайнудинов признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Голосование проходило на сайте московского клуба.

Зайнудинов признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов стал лучшим игроком ЦСКА, выступающего в премьер-лиге России, в сентябре, сообщают Vesti.kz

Голосование среди болельщиков проводилось на официальном сайте московского клуба. Все в нем приняли участие 12 544 человека.

Зайнутдинов в опросе занял первое место, набрав 37 процентов голосов. Вторым стал Никола Влашич (23 процента), третьим - Игорь Акинфеев (18 процентов).

Напомним, в сентябре казахстанец провел за ЦСКА все три матча. В стан красно-синих он перешел 25 августа из другого клуба РПЛ - "Ростова".

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России ЦСКА Сборная РК по футболу

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