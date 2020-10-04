"Хотел кумыс сделать". Болевой захват от Зайнутдинова в матче РПЛ взорвал соцсети

В гостевом матче десятого тура российской премьер-лиги
с "Уралом"
футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
отметился не только первым голом за ЦСКА
, но и самоотверженными действиями на поле, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В объективы камер попало одно из его единоборств, взорвавшее соцсети.
"Ауч. Болевой захват от Зайнутдинова", - подписал видео "Матч ТВ".
Ну и комментарии подписчиков к нему получились соответствующими:
"Еще один в компанию к Дзюбе и Азмуну"
"Хотел кумыс сделать"
"В Казахстане этому не учат"
"Азиаты, они такие"
"Пусть в "Спартак" переходит, там будут рады"
"Боевой казах"
"Это национальный вид спорта - "Қазақша күрес"
"Гаскойн и Джонс взяли бы на вооружение в свое время"
"Драчун"
Отметим, что ЦСКА в меньшинстве победил
"Урал" - 2:0.
Для 22-летнего Зайнутдинова, отыгравшего все 90 минут, это был шестой матч за московский клуб. Ранее хавбек сыграл против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0), "Спартака" (3:1), "Уфы" (1:0) и "Локомотива" (0:1).
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