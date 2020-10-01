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Идеи Гончаренко и эффект Влашича. Изменилась ли игра Зайнутдинова после перехода из "Ростова" в ЦСКА

Казахстанец сыграл пять матчей за новый клуб.

Идеи Гончаренко и эффект Влашича. Изменилась ли игра Зайнутдинова после перехода из "Ростова" в ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов продолжает адаптироваться в ЦСКА и все больше играть в составе московского клуба. Корреспондент Vesti.kz провел небольшое сравнение периодов игрока в "Ростове" и ЦСКА в ходе нынешнего сезона. 

В новой кампании чемпионата России Зайнутдинов уже сыграл больше матчей за ЦСКА, чем за "Ростов", и как раз на этой стадии можно сравнить выступление казахстанца в бывшем и нынешнем клубах. Любопытно, как выглядел Бахтиер, будучи уже интегрированным в систему игры Валерия Карпина, и что происходит с адаптацией игрока в схеме Виктора Гончаренко. 

Бахтиер Зайнутдинов в РПЛ 2020/21

В "Ростове": четыре игры, 335 минут, количество ударов - пять, количество единоборств - 84, количество фолов на игроке - девять, количество фолов на сопернике - восемь, количество передач - 141.

В ЦСКА: пять игр, 249 минут, количество ударов - три, количество единоборств - 61, количество фолов на игроке - шесть, количество фолов на сопернике - шесть, количество передач - 87.

Как видим, статистически Зайнутдинов немного "просел" в ЦСКА, но это вполне объяснимо. Из пяти матчей за "армейцев" лишь в двух последних он выходил в основном составе и при этом не провел в них все 90 минут. Как и в "Ростове", Гончаренко активно пользуется универсальными качествами Бахтиера и дает ему установку менять фланги во время игры. Но есть и некоторые отличия, в ЦСКА казахстанец чаще стал играть в штрафной, поскольку он хорош в борьбе на втором этаже и может исполнить роль завершителя. В такой ситуации на фланг сваливается другой новичок ЦСКА Чидера Эджуке. 



При этом заметно, что в новой команде у Зайнутдинова меньше ударных ситуаций, чем в "Ростове". Кажется, это связано с тем, что у ЦСКА есть явный игровой лидер в атаке - Никола Влашич, которому больше доверяют партнеры, и сам хорват часто берет инициативу на себя. 

С точки зрения продвижения мяча на дриблинге и последующих фолов на Бахтиере, в целом мало что изменилось, Зайнутдинов уже показал этот навык в ЦСКА. Также полузащитник по-прежнему достаточно активен в единоборствах, примерно такие же цифры по ним он показывал в "Ростове". 

Безусловно, Бахтиеру нужен гол или решающее влияние в голевой атаке ЦСКА в ближайшее время. Это поможет ему снять определенный уровень давления, который присутствует сейчас, и несколько поменять восприятие о себе не только среди болельщиков, но и в команде. 

Однако очень радует, что, несмотря на серьезную конкуренцию, Зайнутдинову действительно доверяют все больше и видят в нем потенциально крепкого игрока стартового состава. Осталось лишь оправдать ожидания. 

Фото: ПФК ЦСКА©

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России ЦСКА Ростов ФК Сборная РК по футболу Футбол Казахстанцы за границей

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