"В "Ростове" ему проще давались требования". Генич оценил игру Зайнутдинова за ЦСКА

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Российский футбольный комментатор Константин Генич в эфире подкаста "Болейте за своих" на YouTube-канале Тимура Журавеля поделился впечатлениями об игре Бахтиера Зайнутдинова за московский ЦСКА.
"Сразу влиться некоторым футболистам очень непросто. Я вчера наблюдал за игрой Зайнутдинова. Все-таки в "Ростове" ему чуть проще давались предъявляемые Валерием Карпиным требования. Плюс, когда он только приехал в "Ростов", он получил травму, и она даже в какой-то степени пошла во благо, потому что, восстанавливаясь и знакомясь с коллективом, он мог впитывать, а не сразу с листа, как в ЦСКА сейчас приходится играть и подстраиваться под новых партнеров и новые принципы. Зайнутдинову, как мы видим, непросто", - сказал Генич.
Напомним, Зайнутдинов провел пять матчей за ЦСКА, куда пришел в конце августа.
За "Ростов" хавбек выступал с начала 2019 года, в общей сложности провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
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