Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов помог московскому ЦСКА обыграть "Уфу" в восьмом туре чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного мяча на 64-й минуте стал Кристиян Бистрович.
Зайнутдинов в этой игре впервые вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. До этого он трижды выходил на замену: против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0) и "Спартака" (3:1).Посмотреть эту публикацию в Instagram
Бахтиер Зайнутдинов помог ЦСКА одержать третью подряд победу и выйти на второе место в чемпионате России ⠀ Полузащитник сборной Казахстана по футболу помог московскому клубу обыграть "Уфу" в восьмом туре чемпионата России. ⠀ Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного мяча на 64-й минуте стал Кристиян Бистрович. ⠀ Зайнутдинов в этой игре впервые вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. До этого он трижды выходил на замену: против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0) и "Спартака" (3:1). ⠀ Благодаря этой победе ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на второе место. Теперь команда Зайнутдинова уступает всего один балл лидирующему "Зениту". ⠀ Напомним, о переходе 22-летнего казахстанца ЦСКА объявил 25 августа. Зайнутдинов подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде. #football #futbol #kazakhstan #cska #казахстан #футбол #цска #vestikz
Благодаря этой победе ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на второе место. Теперь команда Зайнутдинова уступает всего один балл лидирующему "Зениту".
Напомним, о переходе 22-летнего казахстанца ЦСКА объявил 25 августа. Зайнутдинов подписал контракт до конца сезона-2024/25 и получил 19-й номер в команде.
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