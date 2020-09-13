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"Сочи" Бахтиярова обыграл "Ахмат" Быстрова и вышел на первое место в РПЛ

Исход встречи решил один гол.

"Сочи" Бахтиярова обыграл "Ахмат" Быстрова и вышел на первое место в РПЛ
Фото: ФК "Ахмат
Новости спорта Футбол Россия
0
"Сочи" обыграл грозненский "Ахмат" в матче седьмого тура чемпионата России по футболу и возглавил с 15 очками турнирную таблицу.

Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте забил Кристиан Нобоа.

В составе "Ахмата" весь матч отыграл защитник сборной Казахстана Марат Быстров. А нападающий "Сочи" и молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров пропускал игру из-за травмы.

"Сочи" после этой победы опередил "Спартак" (14 очков) и "Зенит" (13), которые еще не сыграли свои матчи тура.

 

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Метки:
Сочи ФК Бахтияров Акмаль Ахмат ФК Быстров Марат Премьер-лига России Сборная РК по футболу

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