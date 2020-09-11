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Конкурент за 12 миллионов и личная статистика. Зайнутдинова ждет первое дерби за ЦСКА против "Спартака"

Он восстановился после травмы.

Конкурент за 12 миллионов и личная статистика. Зайнутдинова ждет первое дерби за ЦСКА против "Спартака"
Фото: ПФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в ближайшем седьмом туре чемпионата России может сыграть дебютное московское дерби в своей карьере - в составе ЦСКА он будет противостоять "Спартаку". Корреспондент Vesti.kz предвещает центральный матч РПЛ, акцентируя внимание на состоянии игрока, шансах на место в основе и его статистике в дуэли против команды Доменико Тедеско. 

Для Зайнутдинова предстоящий матч со "Спартаком" очень важен, поскольку это не только потенциально первая игра для него на домашнем стадионе армейцев, но и без преувеличения главный матч для всего клуба в сезоне. 

После небольшого повреждения, полученного Бахтиером в игре с Литвой, игрок уже ведет планомерную подготовку к матчу. В частности, Виктор Гончаренко  подтвердил, что казахстанец гарантировано сможет принять участие в игре. 

Некоторые конкуренты Зайнутдинова за позицию в атаке также уезжали в сборные, это касается Николы Влашича и Константина Кучаева. Но несмотря на это, хорват и россиянин безусловные игроки основы, поскольку удачно проводят старт в новом сезоне. Еще пару фланговых игроков - Наир Тикнизян и Чидера Эджуке тоже не сидели без дела и были задействованы в недавнем товарищеском матче ЦСКА против тульского "Арсенала" (1:0). 

Сложно сказать даже не о стартовом выборе атакующих игроков ЦСКА, а какую схему применит Гончаренко. Учитывая, что "Спартак" играет в три центральных защитника, тренер армейцев может отзеркалить схему и тогда на одного игрока в атаке точно станет меньше. 



Но если судить по последним официальным матчам ЦСКА против "Краснодара" и "Ахмата", Гончаренко может сохранить формацию 4-4-1-1. В таком случае,  вероятно, главными конкурентами Бахтиера за место в основе станет либо Тикнизян, либо Эджуке. Нигериец, которого купили за 12 миллионов евро у "Херенвена", неплохо вышел в Грозном и на контрасте с игрой Зайнутдинова, выглядел объективно ярче. За казахстанца говорит его универсализм и надежность, за Эджуке непредсказуемость, скорость и дриблинг. Но и про эффективную игру молодого Тикнизяна определенно не стоить забывать. 

Естественно, нельзя обойти стороной тот факт, что пока самый яркий матч в России Зайнутдинов провел именно против "Спартака". Почти год назад он оформил дубль в ворота "красно-белых", играя за "Ростов". Также он принял участие в кубковой игре со "Спартаком", но тогда обошлось без результативных действий и его команда уступила. 

Очевидно, что Зайнутдинов уже привык к повышенному давлению и ментально готов к играм подобного накала. Для казахстанских болельщиков интрига лишь одна - выйдет ли один из лидеров сборной в основном составе на главное дерби РПЛ. 

Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет 13 сентября в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Начало - в 22:00 по времени Нур-Султана. 

Фото: ПФК ЦСКА©

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу ЦСКА Спартак Москва Премьер-лига России Футбол Казахстанцы за границей

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