Исламбек Куат решил выбрать новый клуб после матча сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат
пока не определился с клубом для продолжения карьеры.
По информации журналиста Айдына Кожахмета
, в услугах 27-летнего хавбека заинтересованы два клуба российской премьер-лиги - "Химки" и "Тамбов". Футболист намерен принять решение после матча сборной Казахстана против Литвы в рамках Лиги наций, который состоится 4 сентября в Вильнюсе.
Отмечается, что "Химки" и "Тамбов" не единственные претенденты на казахстанца, но сам игрок хотел бы остаться в России.
После шести туров "Химки" с тремя очками занимают 15-е место из 16 клубов. В РПЛ клуб вернулся спустя 11 лет. "Тамбов" (4) идет 14-м.
С января по июль Куат выступал за "Оренбург"
, который вылетел из РПЛ. Казахстанец успел провести только три матча.
Ранее Куата связывали
с возможным переходом в турецкий "Самсунспор"
и рядом клубов РПЛ - московским "Динамо", волгоградским "Ротором" и грозненским "Ахматом". Также претендентом на игрока называлась
"Астана", за которую он выступал в начале карьеры.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне