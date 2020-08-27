Казахстанский футболист подписал контракт с российским клубом

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов
стал игроком российской "Чайки
", сообщает журналист Айдын Кожахмет
в Instagram
.
По его информации, Оразов сегодня, 27 августа, подписал контракт с клубом, который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) - это второй уровень чемпионата после премьер-лиги. После пяти туров "Чайка", представляющее село Песчанокопское в Ростовской области, занимает 16-е место из 22 команд. Владеет клубом бизнесмен Андрей Чайка
.
С этого года в чемпионате России казахстанцы не считаются легионерами. До Оразова в ФНЛ перебрался
другой полузащитник молодежной сборной - Арман Кенесов
, ставший игроком "СКА-Хабаровск".
В марте Оразов покинул
"Кайрат", в котором проделал путь от академии до главной команды, и перешел в латвийский "Даугавпилс". Долгое время игрок не мог покинуть
Казахстан из-за ситуации с коронавирусом и в итоге дебютировал за клуб 7 августа, успев провести
три матча.
В начале июля "Кайрат" сообщил
о поданном в ФИФА иске на "Даугавпилс" и потребовал компенсацию за Оразова. В латвийском клубе же уверены
, что переход состоялся по всем правилам.
22-летний Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.
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