Казахстанский футболист сыграл в Кубке России

Казахстанский защитник "Тюмени" Антон Куксин
сыграл в матче Кубка России, передает корреспондент Vesti.kz
.
В 1/128 финала его команда дома уступила пермской "Звезде
" - 1:2. В этом матче Куксин вышел в стартовом составе.
На счету Куксина теперь четыре игры. Он дебютировал 5 августа в кубковой игре с "Зенит-Ижевском" (2:1), где вышел на замену на 58-й минуте. В чемпионате казахстанец провел 12 минут в матче с "Ладой" из Димитровграда (2:0), а игра с "Ладой" из Тольятти (2:0) стала первой, в которой он вышел в старте.
О переходе Куксина "Тюмень" объявила
14 июля. Клуб выступает в зоне "Урал-Поволжье" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) - это третий уровень чемпионата России, где казахстанцы с этого года не считаются легионерами.
25-летний Куксин в прошлом сезоне играл за "Акжайык
" и с уральцами остановился в шаге от премьер-лиги. До этого он выступал только за родной "Окжетпес
". В КПЛ воспитанник кокшетаусцев дебютировал в 2015 году и провел 43 матча, а в составе молодежной сборной на его счету три официальные игры в отборочном цикле Евро-2017.
В январе 2019 года Куксин ездил
на просмотр в Германию, где им интересовалась команда четвертой лиги. Затем он пытался устроиться в "Актобе
", который тогда выступал в КПЛ.
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