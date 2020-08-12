В Казахстан? Экс-футболист "Спартака" и сборной России рассказал о своем будущем

Бывший полузащитник московского "Спартака"
и сборной России по футболу Денис Глушаков
рассказал об идущих переговорах с потенциальными работодателями. Ранее он объявил об уходе из "Ахмата"
, где провел прошлый сезон в статусе свободного агента.
"Мое будущее пока в невесомости, - приводит слова Глушакова "Спорт Экспресс"
со ссылкой на "Матч Премьер". - Тренируемся, работаем. Посмотрим, неделька-две. Трансферное окно в октябре закрывается. Не буду раскрывать какие-то тайны. Переговоры идут. Посмотрим. Я тренируюсь - готовлюсь, но пока сам не знаю. Можно и далеко уехать..."
Ранее сообщалось, что футболист хочет вернуться в "Спартак". Также хавбека связывают с переходом в "Химки", а также отъездом в казахстанскую премьер-лигу.
В прошедшем сезоне 33-летний россиянин забил шесть голов и сделал одну результативную передачу в 27 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
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