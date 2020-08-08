Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
помог "Ростову
" стартовать с победы в новом сезоне российской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz
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В первом туре его команда в гостях обыграла "Тамбов" - 1:0. Исход игры в Саранске решил гол Павла Мамаева
на 21-й минуте.
В этом матче Зайнутдинов вышел в стартовом составе. На 34-й минуте казахстанец получил желтую карточку, а на 71-й был заменен на Хорена Байрамяна
.
Во втором туре "Ростов" дома примет "Зенит", который в 2020 году выиграл
чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Игра пройдет 15 августа и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.
Предыдущий сезон "Ростов" завершил на пятом месте, пробившись в Лигу Европы, а 22-летний Зайнутдинов записал в свой актив три гола и два ассиста. За российский клуб он выступает с начала 2019 года.
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