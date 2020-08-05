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Клуб Зайнутдинова проведет первый матч нового сезона РПЛ со зрителями

Игра состоится 8 августа.

Клуб Зайнутдинова проведет первый матч нового сезона РПЛ со зрителями
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Матч первого тура российской премьер-лиги по футболу сезона-2020/21 между "Тамбовом" и "Ростовом" пройдет со зрителями.

Встреча пройдет в Саранске, где будет проводить свои домашние матчи "Тамбов", 8 августа.

"Уважаемые болельщики, рады сообщить о том, что матч первого тура нового сезона РПЛ "Тамбов" - "Ростов" пройдет в присутствии зрителей. По согласованию с РПЛ, Роспотребнадзором и руководством республики Мордовия, было принято решение о допуске болельщиков на стадион в количестве не более десяти процентов от общей вместимости "Мордовия Арены". Таким образом, посетить ближайший матч смогут около 4400 болельщиков", - говорится в сообщении "Тамбова" в твиттере.

Напомним, за "Ростов" выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК Премьер-лига России

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