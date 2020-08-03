Футболист молодежной сборной Казахстана подпишет контракт с российским клубом

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
продолжит карьеру в России, передает корреспондент Vesti.kz
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Он прибыл в расположение одного из клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - это второй по силе уровень чемпионата после премьер-лиги. Игрок уже успел провести первую тренировку с новой командой.
В ближайшее время Кенесов подпишет контракт, после чего о переходе будет объявлено официально.
19-летний Кенесов - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
Отметим, что к переезду в Россию, но в клубы премьер-лиги, близки сразу несколько казахстанцев. Так, защитник Тимур Рудосельский отправился
на просмотр в "Тамбов", хавбек Еркебулан Тунгышбаев может продолжить карьеру
в "Рубине", а защитником Нуралы Алипом заинтересовался
"Локомотив".
С нового сезона казахстанцы не будут считаться легионерами во всех трех лигах чемпионата России. На данный момент в этой стране выступают три игрока из РК: полузащитники Бахтиер Зайнутдинов
("Ростов") и Акмаль Бахтияров
("Сочи") играют в премьер-лиге, а летом в "Тюмень" из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) перебрался
защитник Антон Куксин
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