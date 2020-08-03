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Футболист молодежной сборной Казахстана подпишет контракт с российским клубом

В прошлом сезоне он дебютировал в КПЛ.

Футболист молодежной сборной Казахстана подпишет контракт с российским клубом
Арман Кенесов. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Футбол Россия
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Полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов продолжит карьеру в России, передает корреспондент Vesti.kz

Он прибыл в расположение одного из клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - это второй по силе уровень чемпионата после премьер-лиги. Игрок уже успел провести первую тренировку с новой командой. 

В ближайшее время Кенесов подпишет контракт, после чего о переходе будет объявлено официально. 

19-летний Кенесов - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.

Отметим, что к переезду в Россию, но в клубы премьер-лиги, близки сразу несколько казахстанцев. Так, защитник Тимур Рудосельский отправился на просмотр в "Тамбов", хавбек Еркебулан Тунгышбаев может продолжить карьеру в "Рубине", а защитником Нуралы Алипом заинтересовался "Локомотив". 

С нового сезона казахстанцы не будут считаться легионерами во всех трех лигах чемпионата России. На данный момент в этой стране выступают три игрока из РК: полузащитники Бахтиер Зайнутдинов ("Ростов") и Акмаль Бахтияров ("Сочи") играют в премьер-лиге, а летом в "Тюмень" из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) перебрался защитник Антон Куксин

 

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Метки:
Иртыш ФК Сборная РК по футболу Россия Футбольные трансферы

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