Куат подешевел, Зайнутдинов подорожал. Обновилась трансферная стоимость игроков сборной Казахстана

Футболист "Ростова" и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов обошел в трансферной стоимости своего соотечественника Исламбека Куата из "Оренбурга", тогда как отыгравший минувший сезон за "Сочи" Акмаль Бахтияров сохранил свою прежнюю рыночную цену, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным Transfermarkt, в июле цена на 22-летнего Зайнутдинова подскочила с 1,5 до 2 миллионов евро, в то время как 27-летний Куат подешевел с 1,6 до 1,5 миллиона евро. В свою очередь, стоимость 22-летнего Бахтиярова не изменилась - 200 тысяч евро.
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