Зайнутдинов может войти в топ-5 самых дорогих трансферов "Бешикташа"

Переход игрока сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташ" войдет в пятерку самых дорогостоящих в истории турецкого суперклуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Если исходить из информации турецкого издания Takvim, "Бешикташ" заплатит за казахстанского футболиста шесть миллионов евро, а также бонусы. Ранее больше этой суммы стамбульский клуб платил лишь за четырех игроков: Айхана Акмана (6,5 млн евро), Адема Льяича (6,5 млн евро), Рикарду Куарежму (7,5 млн евро) и Родриго Табату (8 млн евро).

Личный контракт Зайнутдинова с "Бешикташем" будет рассчитан на три года. В чемпионате Турции Зайнутдинов не будет считаться легионером.

Напомним, что Зайнутдинов выступал за ЦСКА с 2020 года. В составе московского клуба казахстанец завоевал Кубок России и становился серебряным призером РПЛ.

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