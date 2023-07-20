Зайнутдинов подтвердил интерес от клуба Серии А

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, выступающий за московский ЦСКА, подтвердил, что у нему проявляла интерес итальянская "Аталанта", передает sports.ru. Он также назвал любимые клубы Серии А.

- Год назад говорили, что ты входил в шорт-лист "Аталанты" и вообще интересовал итальянские клубы. Что на самом деле происходило?

- Официального оффера не было. Вроде был интерес, но ничего стопроцентного. Агент не все мне говорит, думаю, я многого не знаю. Было много разных общений.

– С "Аталантой" было?

– Да. Но я лично - не говорил ни с кем. Только у Шомуродова спрашивал, как чемпионат. Говорит, что в Италии можно и нужно играть. Все говорят, что она мне подходит.

– За какой итальянский клуб болел в детстве?

– В Серии А мне нравятся "Рома" и "Милан", а вообще - "Барселона".

Также Зайнутдинов заявил, что хотел бы играть в топ-5 чемпионатов и ответил на вопрос о переходе в турецкий "Бешикташ".