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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Зайнутдинов подтвердил интерес от клуба Серии А

Зайнутдинов подтвердил интерес от клуба Серии А
©ПФК ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, выступающий за московский ЦСКА, подтвердил, что у нему проявляла интерес итальянская "Аталанта", передает sports.ru. Он также назвал любимые клубы Серии А.

- Год назад говорили, что ты входил в шорт-лист "Аталанты" и вообще интересовал итальянские клубы. Что на самом деле происходило? 

- Официального оффера не было. Вроде был интерес, но ничего стопроцентного. Агент не все мне говорит, думаю, я многого не знаю. Было много разных общений. 

– С "Аталантой" было?

– Да. Но я лично - не говорил ни с кем. Только у Шомуродова спрашивал, как чемпионат. Говорит, что в Италии можно и нужно играть. Все говорят, что она мне подходит.

– За какой итальянский клуб болел в детстве? 

– В Серии А мне нравятся "Рома" и "Милан", а вообще - "Барселона".

Также Зайнутдинов заявил, что хотел бы играть в топ-5 чемпионатов и ответил на вопрос о переходе в турецкий "Бешикташ". 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Италия

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