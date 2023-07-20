Бахтиер Зайнутдинов ответил на вопрос о переходе в "Бешикташ"

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов ответил на вопрос о своем переходе в клуб турецкой Суперлиги "Бешикташ", передает sports.ru. Он отметил, что его мечта - играть в топ-5 чемпионатов.

- Что у тебя с Европой?

- Всегда говорил, что топ-5 - мечта. Пока у меня два года контракта с ЦСКА: обожаю и люблю клуб и болельщиков. Если будут предложения, рассмотрим. Главное, чтобы устраивало и клуб, и меня.

- Все пишут, что ты переходишь в "Бешикташ".

- Сейчас много информации. Давайте дождемся официальной. Я пока ничего не знаю, жду.

- Ты хочешь в "Бешикташ"?

- Не могу ответить - все-таки у меня контракт с ЦСКА. Моя мечта – играть в топ-5. Турция – тоже хороший чемпионат. Мне кажется, чемпионаты России и Турции на одном уровне. Просто из-за санкций из Турции проще уехать в Европу.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" вел переговоры с ЦСКА по переходу Зайнутдинова. Однако позже появилась информация, что турецкий клуб отказался от трансфера казахстанца. Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. В Турции он не будет считаться легионером.

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