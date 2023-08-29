Защитник сборной Казахстана ведет финальные переговоры с турецким клубом

Футболист российского "Ахмата" и сборной Казахстана Марат Быстров договаривается о своем трансфере в клуб турецкой суперлиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основным претендентом на игрока является "Сивасспор", который намерен с его помощью укрепить линию обороны.

В ближайшее время, если стороны договорятся, будет объявлено о переходе Быстрова в "Сивасспор". Ранее казахстанцем интересовались и другие клубы Турции, среди которых "Трабзонспор".

Марат Быстров выступает за "Ахмат" с 2020 года. В текущем сезоне РПЛ он провел два матча.