Зарубежный клуб объявил о переходе 22-летнего казахстанца

Футбольный клуб "Дордой" из Бишкека объявил о переходе 22-летнего казахстанского полузащитника Ислама Юнусова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Минувший сезон Ислам на правах аренды провел в "Махтаарале" (Атакент). В новом клубе он будет выступать под номером "23".

Футболист принял участие с командой в первых учебно-тренировочных сборах и уже успел отличиться голом в товарищеском матче против ФК "Бостери" (3:0).

В карьере Юнусова также были "Алга" (Кыргызстан), "Рузаевка", "Экибастуз" (оба - Казахстан).

Напомним, что "Махтаарал" по итогам сезона 2021 года вышел в КПЛ.