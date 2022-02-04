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Зарубежный клуб объявил о переходе 22-летнего казахстанца

Зарубежный клуб объявил о переходе 22-летнего казахстанца
©ФК "Дордой"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Футбольный клуб "Дордой" из Бишкека объявил о переходе 22-летнего казахстанского полузащитника Ислама Юнусова, сообщает корреспондент Vesti.kz

Минувший сезон Ислам на правах аренды провел в "Махтаарале" (Атакент). В новом клубе он будет выступать под номером "23".

Футболист принял участие с командой в первых учебно-тренировочных сборах и уже успел отличиться голом в товарищеском матче против ФК "Бостери" (3:0).

В карьере Юнусова также были "Алга" (Кыргызстан), "Рузаевка", "Экибастуз" (оба - Казахстан).


Напомним, что "Махтаарал" по итогам сезона 2021 года вышел в КПЛ.

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Махтаарал ФК Кыргызстан Первая лига Казахстана

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