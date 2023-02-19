Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

"Запретил жене быть блогером". Нуралы Алип рассказал свою Love Story

"Запретил жене быть блогером". Нуралы Алип рассказал свою Love Story
©instagram.com/nurik028

Защитник петербургского "Зенита" Нуралы Алип впервые встретил свою будущую жену в 12 лет в родном Актау. Об этом он рассказал в интервью "Матч ТВ".

23‑летний футболист сыграл свадьбу в декабре прошлого года и в тот же месяц подписал полноценный контракт с "сине‑бело‑голубыми".

- Как вы познакомились с будущей женой?

- Впервые встретил ее, когда мне 12 лет было. У нас в Актау турнир играли, она приходила на матчи. Потом очень долго ее не видел. А когда попал в основную команду "Кайрата", она поступила в Алматы в университет. Там и познакомились, начали общаться.

- Сложно было покорить ее сердце?

- Непросто, скажем так (улыбается).

- Читал, что она одна из самых известных женщин в вашем родном Актау.

- Когда только стали приобретать популярность соцсети, она одной из первых начала это дело развивать и у нее было очень много подписчиков.

- То есть она блогер?

- Сейчас уже нет. Я не разрешаю (смеется). Кстати, когда первый раз ее увидел, соцсети еще не так развиты были.

- Только‑только сыграли свадьбу, а тут сборы на месяц. Тяжело переживаете расставание?

- Мы уже привыкли, что в начале каждого года такое происходит.

Напомним, Алип вначале был арендован "Зенитом", а в декабре прошлого российский клуб выкупил его у "Кайрата". По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 23:51
Казахстан(футбол)
Действующий рекордсмен среди клубов КПЛ завершил карьеру в 32 года Действующий рекордсмен среди клубов КПЛ завершил карьеру в 32 года
Вчера , 23:00
Казахстан(футбол)
Матчи сборной Казахстана в отборе на Евро могут сорваться. Подробности Матчи сборной Казахстана в отборе на Евро могут сорваться. Подробности
Вчера , 17:04
Казахстан(футбол)
"Запретил жене быть блогером". Нуралы Алип рассказал свою Love Story "Запретил жене быть блогером". Нуралы Алип рассказал свою Love Story
17 февраля, 13:15
Казахстан(футбол)
Экс-игроки "МЮ" и "Барселоны". Главные потери КПЛ среди легионеров Экс-игроки "МЮ" и "Барселоны". Главные потери КПЛ среди легионеров
16 февраля, 21:16
Казахстан(футбол)
Экс-форвард сборной Казахстана намерен возобновить карьеру Экс-форвард сборной Казахстана намерен возобновить карьеру
16 февраля, 19:24
Казахстан(футбол)
Лучший игрок Литвы и вратарь сборной Казахстана. Пять самых недооцененных трансферов КПЛ Лучший игрок Литвы и вратарь сборной Казахстана. Пять самых недооцененных трансферов КПЛ
16 февраля, 14:29
Казахстан(футбол)
Потерял почку, не добрался до Ла Лиги и собрал титулы. Каньяс - один из главных легионеров в истории КПЛ Потерял почку, не добрался до Ла Лиги и собрал титулы. Каньяс - один из главных легионеров в истории КПЛ
15 февраля, 15:56
Казахстан(футбол)
Зажигал в "Атырау" и хотел уйти из КПЛ. "Актобе" подписал новичка, заявившего, что он никогда туда не перейдет Зажигал в "Атырау" и хотел уйти из КПЛ. "Актобе" подписал новичка, заявившего, что он никогда туда не перейдет
15 февраля, 13:39
Казахстан(футбол)
Захотевший выступать за сборную Казахстана экс-игрок "Спартака" нашел новый клуб Захотевший выступать за сборную Казахстана экс-игрок "Спартака" нашел новый клуб
15 февраля, 13:20
Казахстан(футбол)
Улучшенный контракт и поздняя реакция "Астаны". Почему Астанов не ушел из "Ордабасы" Улучшенный контракт и поздняя реакция "Астаны". Почему Астанов не ушел из "Ордабасы"
15 февраля, 11:10
Казахстан(футбол)
"Астана" надумала "вернуть" Кабанангу и Твумаси? Интересное наблюдение со стороны "Астана" надумала "вернуть" Кабанангу и Твумаси? Интересное наблюдение со стороны
14 февраля, 18:43
Казахстан(футбол)
Контакты с агентом Зинченко и путь в РПЛ? Уедет ли еще один воспитанник "Кайрата" в "Зенит" Контакты с агентом Зинченко и путь в РПЛ? Уедет ли еще один воспитанник "Кайрата" в "Зенит"
14 февраля, 14:13
Казахстан(футбол)
Обожают в Беларуси и ненавидели на родине. "Украинский Халк" разорвет КПЛ? Обожают в Беларуси и ненавидели на родине. "Украинский Халк" разорвет КПЛ?
13 февраля, 22:12
Казахстан(футбол)
"Я говорил ему, что это топ-клуб". Казахстанский защитник высоко оценил французского новичка "Астаны" "Я говорил ему, что это топ-клуб". Казахстанский защитник высоко оценил французского новичка "Астаны"
13 февраля, 14:52
Казахстан(футбол)
Казахстанский вратарь подрался с легендой "Челси" и сборной Франции Казахстанский вратарь подрался с легендой "Челси" и сборной Франции
13 февраля, 12:00
Казахстан(футбол)
В "Астану" или "Ордабасы": будет ли Меркель играть в КПЛ? В "Астану" или "Ордабасы": будет ли Меркель играть в КПЛ?
13 февраля, 10:50
Казахстан(футбол)
Обидел клуб? Бывший игрок "Астаны" разозлил президента команды Ла Лиги Обидел клуб? Бывший игрок "Астаны" разозлил президента команды Ла Лиги
12 февраля, 19:35
Казахстан(футбол)
Дисквалифицированный за допинг Айбол Абикен получил вызов в сборную Дисквалифицированный за допинг Айбол Абикен получил вызов в сборную
12 февраля, 12:29
Казахстан(футбол)
Нужно ли Зайнутдинову уезжать в Серию А? Ответ экс-игрока сборной Казахстана Нужно ли Зайнутдинову уезжать в Серию А? Ответ экс-игрока сборной Казахстана
10 февраля, 18:40
Казахстан(футбол)
Поздравлял Боранбаева и выходил на "Актобе". Мог ли Дзюба оказаться в КПЛ? Поздравлял Боранбаева и выходил на "Актобе". Мог ли Дзюба оказаться в КПЛ?
10 февраля, 14:45
Казахстан(футбол)
Бразильский конкурент за 40 миллионов евро. У Алипа снова проблемы "Зените" Бразильский конкурент за 40 миллионов евро. У Алипа снова проблемы "Зените"
9 февраля, 17:26
Казахстан(футбол)
"Звонили игрокам сборной Казахстана, но...". Алиев - о трансферах "Кызыл-Жара" и сокращении КПЛ "Звонили игрокам сборной Казахстана, но...". Алиев - о трансферах "Кызыл-Жара" и сокращении КПЛ
9 февраля, 14:05
Казахстан(футбол)
Драки с тренером и политическое влияние. Игрок молодежной сборной Казахстана уехал в самый странный клуб РПЛ Драки с тренером и политическое влияние. Игрок молодежной сборной Казахстана уехал в самый странный клуб РПЛ
9 февраля, 11:26
Казахстан(футбол)
"Ордабасы" может подписать футболиста с опытом игры в Испании "Ордабасы" может подписать футболиста с опытом игры в Испании
8 февраля, 14:45
Казахстан(футбол)
Стало известно о планах "Ордабасы" по снятию трансферного бана Стало известно о планах "Ордабасы" по снятию трансферного бана
8 февраля, 12:30
Казахстан(футбол)
Низкий спрос и отсутствие еврокубков? Почему игроки сборной Казахстана больше не едут в Россию Низкий спрос и отсутствие еврокубков? Почему игроки сборной Казахстана больше не едут в Россию
7 февраля, 14:15
Казахстан(футбол)
Позитивные отзывы и перспективы в РПЛ. Останется ли воспитанник "Кайрата" в "Краснодаре"? Позитивные отзывы и перспективы в РПЛ. Останется ли воспитанник "Кайрата" в "Краснодаре"?
7 февраля, 11:51
Казахстан(футбол)
Громил "Актобе" и сборную, общался с Кукеевым. Что связывает Озила с Казахстаном Громил "Актобе" и сборную, общался с Кукеевым. Что связывает Озила с Казахстаном
6 февраля, 15:50
Казахстан(футбол)
Сюрпризы от "Ордабасы" и точечное усиление "Астаны". Топ-7 трансферов КПЛ Сюрпризы от "Ордабасы" и точечное усиление "Астаны". Топ-7 трансферов КПЛ
6 февраля, 12:23
Казахстан(футбол)
На сборах в "Астане" доверяют 19-летнему игроку: он уже выступал за основу и забивал в еврокубках На сборах в "Астане" доверяют 19-летнему игроку: он уже выступал за основу и забивал в еврокубках

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus