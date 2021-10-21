 IhbgGPcqLai6BmVUaOXbYoVjmSq2W8BMt99WkYzL
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Замена новичку "Спартака" и универсальность. Как стартовал в чемпионате Бельгии кандидат в сборную Казахстана

Замена новичку "Спартака" и универсальность. Как стартовал в чемпионате Бельгии кандидат в сборную Казахстана
©ФК "Сент-Труйден"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Летом защитник с казахстанскими корнями Роберт Бауэр покинул российский "Арсенал", а в сентябре подписал официальный контракт с бельгийским "Сент-Труйденом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как адаптируется в новой лиге потенциальный игрок сборной Казахстана

Интересно, что после завершения контракта с "Арсеналом" возникли слухи, что Роберт входит в сферу интересов московского "Спартака". Позже сам игрок заявил в интервью Transfermarkt:

"Я тоже про это слышал. Я также знаю, что в прошлом время от времени становился темой для обсуждения. "Спартак" - большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определенно вариант, я бы не отказался от него, и я в тесном контакте с теми, кто дает мне советы". 

Но в итоге Бауэр уехал в Бельгию, и любопытно, что по сути он стал заменой защитнику Максимилиано Кофрие, который перебрался как раз в "Спартак". 

Дебют Бауэра в бельгийской лиге состоялся 25 сентября, "Сент-Труйден" обыграл на выезде "Стандард", а Роберт вышел в конце игры. Далее 26-летний футболист два тура подряд выходил в основном составе, в обоих случаях его команда сыграла вничью: с "Остенде" (1:1), с "Андерлехтом" (2:2). Бауэр получил не самые высокие оценки от whoscored (6,6 и 6,0 соответственно), но интересно, что тренер использовал его на разных позициях - сначала левым центральным защитником в тройке, а затем правым латералем. Перевод игрока на  фланг едва не принес ему дебютный гол в Бельгии, однако Роберт не попал по воротам из ударной позиции в матче с "Андерлехтом".

Универсальность Бауэра всегда была его отличительной чертой. Он умеет действовать практически на всех позициях в обороне, а также способен сыграть опорника. Плюс возвращение в Европу, в достаточно конкурентный и атакующий чемпионат, может дать новый импульс карьере Роберта. 

Напомним, сам игрок уже не раз заявлял, что готов представлять Казахстан и выступать за сборную. Около месяца назад в интервью Vesti.kz по этому поводу также развернуто высказался главный тренер нашей команды Талгат Байсуфинов: 

"Лично с игроком не знаком. Но я видел его матчи, в частности, в чемпионате России. Хороший, квалифицированный игрок, может закрыть несколько позиций в обороне. Он способен помочь сборной, если у него будут документы. Но ему потребуется время для адаптации, я не могу сказать, что сейчас придет Бауэр и все наладит в обороне, у меня нет такой уверенности. 

С руководством федерации мы разговаривали по многим игрокам, там есть список, нам нужны  квалифицированные футболисты. Но еще раз повторюсь, нет уверенности, что придет Бауэр и сразу все встанет на свои места.

Для примера, как вы помните, за сборную Казахстана ранее играли Генрих Шмидтгаль и Константин Энгель. Шмидтгаль в позиции крайнего хавбека адаптировался и пошел вверх, Энгель играл крайнего защитника и у него все проходило тяжелее, хотя он тоже выступал в Бундеслиге. То есть бывали разные примеры, тут нужно скрупулезно подходить к селекции". 

В общем, пока решительных шагов в сторону натурализации Бауэра не сделано, хотя нет сомнений, что это качественный игрок, который точно не помешал бы сборной. Посмотрим, как дальше Роберт будет выступать в Бельгии и приведет ли его игра к сборной Казахстана. 

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Бельгия Казахстанцы за границей Бауэр Роберт Байсуфинов Талгат

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:06
Футбол
"От результата в Кубке зависит не только моя судьба". Адиев - о задачах "Шахтера", Омиртаеве и составе на матч с "Тоболом" "От результата в Кубке зависит не только моя судьба". Адиев - о задачах "Шахтера", Омиртаеве и составе на матч с "Тоболом"
Сегодня , 17:18
Футбол
Поигравший в Азербайджане казахстанец назвал причины второго поражения "Кайрата" в Лиге конференций Поигравший в Азербайджане казахстанец назвал причины второго поражения "Кайрата" в Лиге конференций
Сегодня , 15:01
Футбол
Обернулось увольнением. Вспомнили все противостояния Бердыева и Тихонова перед матчем "Кайрат" - "Астана" Обернулось увольнением. Вспомнили все противостояния Бердыева и Тихонова перед матчем "Кайрат" - "Астана"
Сегодня , 14:32
Футбол
Блестящая работа Канте, провал во втором тайме и необоснованная критика Бердыева. Почему "Кайрат" проиграл "Карабаху" Блестящая работа Канте, провал во втором тайме и необоснованная критика Бердыева. Почему "Кайрат" проиграл "Карабаху"
Сегодня , 13:13
Футбол
В "Кайрате" прокомментировали аварию самолета с футболистами на борту В "Кайрате" прокомментировали аварию самолета с футболистами на борту
Сегодня , 11:02
Футбол
"Глупая команда". Фанаты "Карабаха" - о братском противостоянии, уровне "Кайрата" и игре против 11 футболистов в защите "Глупая команда". Фанаты "Карабаха" - о братском противостоянии, уровне "Кайрата" и игре против 11 футболистов в защите
Вчера , 22:31
Футбол
Замена новичку "Спартака" и универсальность. Как стартовал в чемпионате Бельгии кандидат в сборную Казахстана Замена новичку "Спартака" и универсальность. Как стартовал в чемпионате Бельгии кандидат в сборную Казахстана
Вчера , 19:45
Футбол
Апрельское чудо в "Актобе", эффективность Хижниченко и реализация Лобжанидзе. Главные "джокеры" КПЛ-2021 Апрельское чудо в "Актобе", эффективность Хижниченко и реализация Лобжанидзе. Главные "джокеры" КПЛ-2021
Вчера , 18:21
Футбол
Нереальный отрыв лидера и неожиданное второе место у казахстанского форварда. На ком больше всего фолят в КПЛ Нереальный отрыв лидера и неожиданное второе место у казахстанского форварда. На ком больше всего фолят в КПЛ
Вчера , 13:59
Футбол
Сейдахмет два года не забивает в КПЛ. Ему пора уходить из "Кайрата" и вернуться в "Тараз" Сейдахмет два года не забивает в КПЛ. Ему пора уходить из "Кайрата" и вернуться в "Тараз"
20 октября, 23:59
Футбол
Комиссия вынесла решение по моменту с участием Зайнутдинова в РПЛ Комиссия вынесла решение по моменту с участием Зайнутдинова в РПЛ
20 октября, 23:16
Футбол
Определился следующий соперник "Кайрата" в юношеской Лиге чемпионов Определился следующий соперник "Кайрата" в юношеской Лиге чемпионов
20 октября, 22:44
Футбол
"Нам нужна победа". Курбан Бердыев - о матче, беспроигрышной серии "Карабаха" из 15 игр и Вагнере Лаве "Нам нужна победа". Курбан Бердыев - о матче, беспроигрышной серии "Карабаха" из 15 игр и Вагнере Лаве
20 октября, 20:30
Футбол
Соперник обратился к "Кайрату" на казахском языке перед матчем Лиги конференций Соперник обратился к "Кайрату" на казахском языке перед матчем Лиги конференций
20 октября, 19:47
Футбол
"У "Кайрата" другой футбол". Тренер "Карабаха" - о предстоящем матче, "Астане" и беспроигрышной серии "У "Кайрата" другой футбол". Тренер "Карабаха" - о предстоящем матче, "Астане" и беспроигрышной серии
20 октября, 19:18
Футбол
Вагнер заявил, что у "Кайрата" сильнейшая атака в КПЛ. Могут ли с этим поспорить "Астана" и "Тобол"? Вагнер заявил, что у "Кайрата" сильнейшая атака в КПЛ. Могут ли с этим поспорить "Астана" и "Тобол"?
20 октября, 18:52
Футбол
"Кайрат" второй раз в истории прошел раунд в юношеской Лиге чемпионов "Кайрат" второй раз в истории прошел раунд в юношеской Лиге чемпионов
20 октября, 17:40
Футбол
Сборная Казахстана по футболу решила завершить год матчем с Таджикистаном Сборная Казахстана по футболу решила завершить год матчем с Таджикистаном
20 октября, 13:51
Футбол
Финт Зидана, нелепое удаление и много практики. Как Бахтияров перезапускает карьеру в России Финт Зидана, нелепое удаление и много практики. Как Бахтияров перезапускает карьеру в России
20 октября, 12:55
Футбол
До вышки за 4 года существования и роль преемника "Иртыша". Как Павлодар рвется снова в КПЛ До вышки за 4 года существования и роль преемника "Иртыша". Как Павлодар рвется снова в КПЛ
19 октября, 20:31
Футбол
Привычная роль и влияние Бабаяна. Как Зайнутдинов вернулся на атакующую позицию в ЦСКА Привычная роль и влияние Бабаяна. Как Зайнутдинов вернулся на атакующую позицию в ЦСКА
19 октября, 17:32
Футбол
Из Мальты в Кызылорду, чемпионство с казахстанским тренером и связка с лидером "Кайсара". Как форвард из Литвы покорил КПЛ Из Мальты в Кызылорду, чемпионство с казахстанским тренером и связка с лидером "Кайсара". Как форвард из Литвы покорил КПЛ
19 октября, 16:28
Футбол
Команда "Казахтелекома" стала призером мини-футбольного турнира Qyzmet Cup Команда "Казахтелекома" стала призером мини-футбольного турнира Qyzmet Cup
19 октября, 12:12
Футбол
"Астана" заинтересовалась дебютантом сборной Казахстана по футболу "Астана" заинтересовалась дебютантом сборной Казахстана по футболу
18 октября, 16:49
Футбол
"Мы сами себе проиграли". Вагнер Лав - о "Кайрате", потере чемпионства, Бердыеве и сборной Казахстана по футзалу "Мы сами себе проиграли". Вагнер Лав - о "Кайрате", потере чемпионства, Бердыеве и сборной Казахстана по футзалу
18 октября, 16:08
Футбол
Тихонов нашел оптимальный состав, Заруцкий "стучится" в сборную, а Томасов разошелся. Как "Астана" подходит к "золотому" матчу Тихонов нашел оптимальный состав, Заруцкий "стучится" в сборную, а Томасов разошелся. Как "Астана" подходит к "золотому" матчу
18 октября, 14:25
Футбол
Синхронность "Тобола" и "Астаны", мем-дуэль "Кайрата" и "Актобе". Обзор 24-го тура КПЛ Синхронность "Тобола" и "Астаны", мем-дуэль "Кайрата" и "Актобе". Обзор 24-го тура КПЛ
18 октября, 10:50
Футбол
Вагнер Лав сделал заявление о своем будущем в "Кайрате" Вагнер Лав сделал заявление о своем будущем в "Кайрате"
17 октября, 19:27
Футбол
"Беспредел! Зайнутдинов откровенно сыграл рукой". В России раскритиковали судейство победного матча ЦСКА "Беспредел! Зайнутдинов откровенно сыграл рукой". В России раскритиковали судейство победного матча ЦСКА
17 октября, 18:57
Футбол
ЦСКА с Зайнутдиновым в старте выиграл матч в РПЛ и поднялся в зону еврокубков ЦСКА с Зайнутдиновым в старте выиграл матч в РПЛ и поднялся в зону еврокубков
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus