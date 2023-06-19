"Войти в историю сборной - это мечта". Аймбетов - о Северной Ирландии и рекорде Балтиева

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов высказался на тему предстоящего матча квалификации ЧЕ-2024 против Северной Ирландии, передает корреспондент Vesti.kz.
- Тренер сборной Северной Ирландии сказал, что казахстанские игроки малоизвестны и поэтому их трудно изучать. Является ли для вас это преимуществом?
- Пусть это останется сюрпризом, посмотрим завтра в игре, мы покажем свой план. У нас очень хороший настрой перед этой игрой.
- Что вы знаете о сборной Северной Ирландии?
- Хорошая команда, есть игроки из АПЛ, молодые, перспективные. Еще знаю, что Джонни Эванс играл за "Манчестер Юнайтед".
- Вы обыграли Данию, способны ли выйти из группы?
- Если даст бог, все получится. Мы должны надеяться на себя, при хорошей игре и результатах, почему бы и нет?
- Многие говорят о приближающемся рекорде по голам за сборную у Зайнутдинова, но и ты способен превзойти рекорд Балтиева. Ты думал об этом?
- Это мечта, войти в историю сборной. Я очень рад за Баху и если мы вместе превзойдем рекорд, это будет отлично.
Напомним, что 19 июня команда Магомеда Адиева проведет четвертый матч в квалификации ЧЕ-2024, в Белфасте казахстанцам будет противостоять сборная Северной Ирландии.
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