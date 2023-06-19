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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

"Войти в историю сборной - это мечта". Аймбетов - о Северной Ирландии и рекорде Балтиева

"Войти в историю сборной - это мечта". Аймбетов - о Северной Ирландии и рекорде Балтиева
©КФФ

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов высказался на тему предстоящего матча квалификации ЧЕ-2024 против Северной Ирландии, передает корреспондент Vesti.kz

- Тренер сборной Северной Ирландии сказал, что казахстанские игроки малоизвестны и поэтому их трудно изучать. Является ли для вас это преимуществом? 

- Пусть это останется сюрпризом, посмотрим завтра в игре, мы покажем свой план. У нас очень хороший настрой перед этой игрой. 

- Что вы знаете о сборной Северной Ирландии? 

- Хорошая команда, есть игроки из АПЛ, молодые, перспективные. Еще знаю, что Джонни Эванс играл за "Манчестер Юнайтед". 

- Вы обыграли Данию, способны ли выйти из группы? 

- Если даст бог, все получится. Мы должны надеяться на себя, при хорошей игре и результатах, почему бы и нет?  

- Многие говорят о приближающемся рекорде по голам за сборную у Зайнутдинова, но и ты способен превзойти рекорд Балтиева. Ты думал об этом? 

- Это мечта, войти в историю сборной. Я очень рад за Баху и если мы вместе превзойдем рекорд, это будет отлично. 

Напомним, что 19 июня команда Магомеда Адиева проведет четвертый матч в квалификации ЧЕ-2024, в Белфасте казахстанцам будет противостоять сборная Северной Ирландии. 

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Аймбетов Абат

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