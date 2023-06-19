"Войти в историю сборной - это мечта". Аймбетов - о Северной Ирландии и рекорде Балтиева

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов высказался на тему предстоящего матча квалификации ЧЕ-2024 против Северной Ирландии, передает корреспондент Vesti.kz.

- Тренер сборной Северной Ирландии сказал, что казахстанские игроки малоизвестны и поэтому их трудно изучать. Является ли для вас это преимуществом?

- Пусть это останется сюрпризом, посмотрим завтра в игре, мы покажем свой план. У нас очень хороший настрой перед этой игрой.

- Что вы знаете о сборной Северной Ирландии?

- Хорошая команда, есть игроки из АПЛ, молодые, перспективные. Еще знаю, что Джонни Эванс играл за "Манчестер Юнайтед".

- Вы обыграли Данию, способны ли выйти из группы?

- Если даст бог, все получится. Мы должны надеяться на себя, при хорошей игре и результатах, почему бы и нет?

- Многие говорят о приближающемся рекорде по голам за сборную у Зайнутдинова, но и ты способен превзойти рекорд Балтиева. Ты думал об этом?

- Это мечта, войти в историю сборной. Я очень рад за Баху и если мы вместе превзойдем рекорд, это будет отлично.

Напомним, что 19 июня команда Магомеда Адиева проведет четвертый матч в квалификации ЧЕ-2024, в Белфасте казахстанцам будет противостоять сборная Северной Ирландии.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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