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Вернутся в КПЛ? Игроки сборной Казахстана, у которых истекают контракты в России и Европе

Вернутся в КПЛ? Игроки сборной Казахстана, у которых истекают контракты в России и Европе
©ФК "Висла"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Сразу несколько казахстанских футболистов в июне могут стать свободными агентами, поскольку их соглашения с зарубежными клубами близки к завершению. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как они проводят сезон и насколько вероятно их возвращение на родину.  

Алексей Щеткин 

В матче за сборную против Молдовы форвард, вероятно, получил повреждение и с тех пор пропустил уже три игры за "Ротор". Новости о камбэке Щеткина в КПЛ периодически возникают, но, видимо, всякий раз препятствием являлся действующий контракт и, по слухам, достаточно высокая зарплата игрока в волгоградском клубе. 

У "Ротора" катастрофическое положение в ФНЛ - идет на 18-м месте, это зона вылета. Играть в ПФЛ казахстанец явно не захочет, да и его контракт летом истекает, а продлить его на тех же условиях будет невозможно. Интерес в России к Алексею едва ли возможен, ведь показать себя сверхрезультативным игроком он не сумел. В Казахстане форвард почти наверняка сможет найти команду с еврокубковыми амбициями. 

Георгий Жуков

Стартовые два сезона Жукова в Польше выглядели качественными и успешными, но кампанию-2021/22 нельзя занести в актив ни самому Георгию, ни "Висле". Казахстанец пропустил почти половину матчей Экстраклассы, а клуб из Кракова тем временем снова рискует вылететь из высшего дивизиона. 

Возможно, Георгий предпочтет остаться в Европе и будет искать варианты там, но с точки зрения финансов самые благоприятные условия ему могут предложить только в Казахстане. Летом перед стартом еврокубков опытный и универсальный хавбек может пригодиться любому из лидеров нашего чемпионата.   

Марат Быстров 

У правого латераля национальной сборной крепкая репутация в РПЛ, он игрок обоймы "Ахмата" и его по-прежнему котирует лично Андрей Талалаев. Но завершение сезона в России уже не за горами, а новостей или даже слухов о продлении контракта Быстрова с нынешним клубом нет. 

В Казахстане к Быстрову есть устойчивый интерес, он, опять же, интересен многим командам с высокими задачами. Но, скорее всего, для Марата приоритетная задача - остаться в РПЛ, даже если предложение от "Ахмата" так и не последует. 

Акмаль Бахтияров 

Еще один футболист, чей сезон в российской ФНЛ не назовешь грандиозным. Да, воспитанник "Кайрата" как никогда много играет, но в 2022 году его практика в составе команды "Олимп-Долгопрудный" резко сократилась. Он принял участие лишь в двух матчах из шести. Более того, в одной из встреч у него была обратная замена - редкое и не самое приятное событие в жизни любого игрока. 

К сожалению, карьера Акмаля пока никак не выйдет на новый уровень. Возможно, ошибка со скандальным уходом из "Кайрата" до сих пор является ключевой. Летом нападающий с высокой вероятностью найдет клуб в Казахстане, ну или агент игрока Дмитрий Селюк попробует организовать для него новый зарубежный вызов.  

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10
2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10
3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8
4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7
5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7
6 Астана 4 2 0 2 4-4 6
7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5
8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4
9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4
10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4
11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3
12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1
13 Туран 3 0 1 2 0-4 1
14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2 Динамо М 23 14 4 5 42-24 46
3 ЦСКА М 23 13 4 6 34-20 43
4 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5 Локомотив М 22 10 7 5 32-25 37
6 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8 Крылья Советов 23 9 5 9 29-26 32
9 Нижний Новгород(II) 23 7 6 10 22-33 27
10 Спартак М 23 7 6 10 24-32 27
11 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15 Арсенал Т 23 5 6 12 24-46 21
16 Уфа 23 4 9 10 21-32 21

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Метки:
КПЛ Премьер-лига России Жуков Георгий Щеткин Алексей Бахтияров Акмаль Быстров Марат Казахстанцы за границей

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