"В раздевалке творилось безумие". Оразов - о победе сборной Казахстана над Финляндией

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов прокомментировал матч с Финляндией (2:1) и рассказал, как команда отметила победу в Хельсинки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы доказали, что у нас есть характер и что мы хотим выйти на Евро. Будем через пот, кровь и слезы добиваться своей цели. В раздевалке после матча творилось безумие. Атмосфера в сборной просто шикарная.

Мой ассист? Честно, я не очень хотел подавать угловой, сил уже не было, но Тапа (Еркин Тапалов) сказал, чтобы я шел подавать. Подал, получилось. Очень рад, что мяч нашел Баху. Все случилось так как нужно. Дай бог, чтобы удача с нами была в ближайших двух матчах", - отметил Оразов.

Напомним, что благодаря дублю Бахтиера Зайнутдинова сборная Казахстана одержала волевую победу в Хельсинки - 2:1. На данный момент команда Магомеда Адиева имеет в своем активе 15 очков после 8 туров в квалификации Евро-2024.

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