В ПФЛК высказались об отмене Суперкубка Казахстана

Розыгрыш Суперкубка Казахстана по футболу не был отменен. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил президент ПФЛК Олжас Абраев.

"Возможны изменения в датах и формате турнира, но проведение самого Суперкубка Казахстана у нас в планах", - отметил он.

Напомним, что Суперкубок Казахстана должен был стартовать 24 февраля в Нур-Султане с участием четырех клубов - "Тобола", "Астаны", "Кайрата" и "Кызыл-Жара". Но в связи с трагическими событиями в стране неофициальные источники сообщили об отмене турнира.

Отметим, что в предыдущем розыгрыше, который состоялся весной 2021 года в Туркестане с участием "Тобола", "Астаны", "Кайрата" и "Шахтера", победу праздновали костанайцы.

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