Казахстанские клубы не могут вылететь в Турцию. Названа причина

Несколько казахстанских футбольных клубов не могут улететь в Турцию, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что 7 января на учебно-тренировочные сборы должны были отправиться "Астана", "Кызыл-Жар", "Атырау" и "Актобе". Однако ни одна из команд в итоге не смогла вылететь на берега Босфора в связи с закрытием авиасообщений в Казахстане.

При этом "Астана" планирует это сделать сегодня, 10 января, в 19:00 по времени Нур-Султана.

Единственный клуб, который сейчас проводит сборы - "Жас Сункар" из второй лиги.

Напомним, ранее сообщалось о том, что розыгрыш Суперкубка Казахстана по футболу отменен в связи с последними событиями в стране.